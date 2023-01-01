Land Rover Defender
Преимущества: - Электронный ПТС - Кондиционер (климат 2-зонный) - Светодиодные фары - Бортовой компьютер - Датчик дождя и света - Круиз-контроль - Обогрев зеркал - Обогрев сидений - Подогрев руля - Электрообогрев лобового стекла - Электроскладывание зеркал - Электропривод зеркал - Электростеклоподъемники (все) - Антиблокировочная система (ABS) - Антипробуксовочная система - Система курсовой устойчивости - Парктроник - Система контроля слепых зон - Камера заднего вида - Камера 360° - Пневмоподвеска
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