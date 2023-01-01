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Land Rover Discovery
2018
3 779 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Land Rover Discovery 2018

3 779 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Discovery
  • Поколение V
  • Модификация 2.0d AT (240 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 106815 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 078061
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 240 л.с.
  • Воблер 403

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Discovery

Добрый день, уважаемые клиенты! Мы рады предложить вашему вниманию уникальный автомобиль Land Rover Discovery 2018 года выпуска, который только что был ввезен на территорию России в 2023 году.

Этот автомобиль был тщательно проверен нашими экспертами, также автомобиль имеет электронный ПТС, владельцев на территории нашей страны нет - вы можете быть уверены в его безупречном качестве. Автомобиль имеет заводской окрас и готов стать вашим надежным спутником на дорогах.

Land Rover Discovery оснащен множеством функций, которые сделают каждую поездку комфортной и приятной. Это двухзонный климат-контроль, обогрев сидений, мультифункциональное рулевое колесо, система доступа без ключа и камера заднего вида. Кроме того, в автомобиль установлен люк, который добавляет шарма и комфорта при езде.

Если вы хотите приобрести этот автомобиль, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Также мы рады предложить вам бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет вам сделать правильный выбор.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля Land Rover Discovery 2018 года - звоните нам и заказывайте тест-драйв уже сегодня!

id078061

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