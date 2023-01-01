Land Rover Discovery

Добрый день, уважаемые клиенты! Мы рады предложить вашему вниманию уникальный автомобиль Land Rover Discovery 2018 года выпуска, который только что был ввезен на территорию России в 2023 году.

Этот автомобиль был тщательно проверен нашими экспертами, также автомобиль имеет электронный ПТС, владельцев на территории нашей страны нет - вы можете быть уверены в его безупречном качестве. Автомобиль имеет заводской окрас и готов стать вашим надежным спутником на дорогах.

Land Rover Discovery оснащен множеством функций, которые сделают каждую поездку комфортной и приятной. Это двухзонный климат-контроль, обогрев сидений, мультифункциональное рулевое колесо, система доступа без ключа и камера заднего вида. Кроме того, в автомобиль установлен люк, который добавляет шарма и комфорта при езде.

Если вы хотите приобрести этот автомобиль, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Также мы рады предложить вам бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет вам сделать правильный выбор.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля Land Rover Discovery 2018 года - звоните нам и заказывайте тест-драйв уже сегодня!

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