Land Rover Discovery

Мы с гордостью представляем вам нашу впечатляющую модель автомобиля - Land Rover Discovery 2012 года выпуска. Этот исключительный внедорожник был создан для того, чтобы преодолевать любые дорожные условия и предлагать непревзойденный комфорт во время вашего путешествия.

Land Rover Discovery 2012 оснащен мощным 3.0d AT двигателем, развивающим 211 лошадиных сил. Благодаря системе полного привода (4WD), этот автомобиль легко справляется с любыми типами дорог и предлагает надежность и безопасность даже в самых экстремальных условиях. Пробег данного автомобиля составляет 202920 километров, что является свидетельством его надежности и долговечности.

Мы гарантируем происхождение этого автомобиля от официального дилера Land Rover. Приобретая у нас, вы можете быть уверены в подлинности всех документов. Автомобиль имел всего двух владельцев, что свидетельствует о его хорошем состоянии и бережной эксплуатации.

Одним из преимуществ этого Land Rover Discovery 2012 является его двойной окрас с завода, который придает ему уникальный стиль и привлекательность. Вы будете выделяться на дороге и вызывать восхищение у всех своим элегантным и роскошным автомобилем.

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