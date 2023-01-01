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Land Rover Discovery
2012
2 450 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Land Rover Discovery 2012

2 450 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Discovery
  • Поколение IV
  • Модификация 3.0d AT (211 л.с.) 4WD
  • Год 2012
  • Пробег 202920 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 652824
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 211 л.с.
  • Воблер 202

Комплектация

  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Discovery

Мы с гордостью представляем вам нашу впечатляющую модель автомобиля - Land Rover Discovery 2012 года выпуска. Этот исключительный внедорожник был создан для того, чтобы преодолевать любые дорожные условия и предлагать непревзойденный комфорт во время вашего путешествия.

Land Rover Discovery 2012 оснащен мощным 3.0d AT двигателем, развивающим 211 лошадиных сил. Благодаря системе полного привода (4WD), этот автомобиль легко справляется с любыми типами дорог и предлагает надежность и безопасность даже в самых экстремальных условиях. Пробег данного автомобиля составляет 202920 километров, что является свидетельством его надежности и долговечности.

Мы гарантируем происхождение этого автомобиля от официального дилера Land Rover. Приобретая у нас, вы можете быть уверены в подлинности всех документов. Автомобиль имел всего двух владельцев, что свидетельствует о его хорошем состоянии и бережной эксплуатации.

Одним из преимуществ этого Land Rover Discovery 2012 является его двойной окрас с завода, который придает ему уникальный стиль и привлекательность. Вы будете выделяться на дороге и вызывать восхищение у всех своим элегантным и роскошным автомобилем.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов с радостью предоставит вам всю необходимую информацию о Land Rover Discovery 2012 и поможет вам сделать правильный выбор.

Мы гарантируем прозрачность и честность во всех наших сделках. Наша цель - обеспечить вас надежным и качественным автомобилем, который будет радовать вас на протяжении многих лет. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с нетерпением ждем вашего звонка и надеемся, что скоро вы станете счастливым обладателем Land Rover Discovery 2012.

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