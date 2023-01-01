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Land Rover Discovery
2014
3 039 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Land Rover Discovery 2014

3 039 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Land Rover Discovery

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Discovery
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Комплектация HSE
  • Год 2014
  • Пробег 331571 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 727365
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 23

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Discovery

Преимущества:
- 2 собственника
- Комплектация HSE
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 22
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Электрообогрев лобового стекла
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (светлый)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Пневмоподвеска

id727365

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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