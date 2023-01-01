Land Rover Discovery Sport

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Приветствуем вас, уважаемые автолюбители!

Сегодня мы хотим предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Land Rover Discovery Sport 2018 года выпуска, который был привезен из-за рубежа всего лишь в 2023 году. Этот автомобиль уже успел завоевать сердца многих владельцев благодаря своей надежности, комфорту и стильному дизайну.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Круиз-контроль, удержание полосы, бесключевой доступ, светодиодные головные фары, 2-зонный климат-контроль, сиденья из кожи цвета Ebony, передний ряд сидений с функцией подогрева, камера заднего вида, парктроники задние и мультифункциональный руль - все это делает этот автомобиль идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

Этот автомобиль имеет электронный ПТС, что гарантирует его легальность и чистоту. Вы можете быть уверены в том, что приобретаете качественный автомобиль, который прослужит вам долгие годы.

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