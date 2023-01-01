Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Land Rover Discovery Sport
2018
2 540 000 ₽
Доставка бесплатно
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Land Rover Discovery Sport 2018

2 540 000 ₽
Доставка бесплатно
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Discovery Sport

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Discovery Sport
  • Поколение I
  • Модификация 2.0d AT (180 л.с.) 4WD
  • Комплектация SE
  • Год 2018
  • Пробег 71328 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 773937
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 271

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Land Rover Discovery Sport

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Приветствуем вас, уважаемые автолюбители!

Сегодня мы хотим предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Land Rover Discovery Sport 2018 года выпуска, который был привезен из-за рубежа всего лишь в 2023 году. Этот автомобиль уже успел завоевать сердца многих владельцев благодаря своей надежности, комфорту и стильному дизайну.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Круиз-контроль, удержание полосы, бесключевой доступ, светодиодные головные фары, 2-зонный климат-контроль, сиденья из кожи цвета Ebony, передний ряд сидений с функцией подогрева, камера заднего вида, парктроники задние и мультифункциональный руль - все это делает этот автомобиль идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

Этот автомобиль имеет электронный ПТС, что гарантирует его легальность и чистоту. Вы можете быть уверены в том, что приобретаете качественный автомобиль, который прослужит вам долгие годы.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля!

id773937

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Land Rover

Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque
2021

5 145 571 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2017

5 450 000 ₽

Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport
2018

3 199 000 ₽

Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
2020

5 760 000 ₽

Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport
2019

5 830 000 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2015

4 590 000 ₽

Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
2018

4 100 000 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2015

6 427 000 ₽

Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport
2018

6 110 000 ₽

Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
2019

4 966 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа