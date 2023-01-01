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Land Rover Range Rover Sport
2018
5 100 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Land Rover Range Rover Sport 2018

5 100 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Рассчитать обмен
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+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover Sport
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Комплектация HSE DYNAMIC
  • Год 2018
  • Пробег 209430 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 191408
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 89

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover Sport

Уникальный Land Rover Range Rover Sport в продаже! Автомобиль в модификации 3.0 AT (340 л.с.) 4WD представляет собой безупречное сочетание комфорта и высокой производительности.

Данный автомобиль был приобретен у официального дилера в 2018 году, имеет оригинальный ПТС, всего одного владельца и пробег в 209430 км.

Этот автомобиль снабжен всеми необходимыми опциями, чтобы обеспечить непревзойденное удобство во время движения: премиальная аудиосистема Meridian, навигация, камеры кругового обзора, электропривод передних сидений с памятью, электропривод рулевой колонки, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, вентиляция передних сидений, обогрев всех сидений, обогрев лобового стекла, обогрев руля, электропривод багажной двери, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль и передние и задние датчики парковки.

Данное авто порадует истинных ценителей путешествий и приключений блоком полного электропакета, который предоставляет максимально возможную свободу и уверенность в любых условиях.

Стремясь предложить нашим клиентам лучшее из лучших, мы округляем наше предложение бесплатным отчетом по автомобилю! Назовите кодовое слово ФРЕШ и звоните нам прямо сейчас, чтобы получить уникальную возможность совершить покупку этого абсолютно потрясающего автомобиля и наслаждаться неограниченной свободой в любое время и в любых условиях.

id191408

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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