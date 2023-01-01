Land Rover Range Rover Sport

Уникальный Land Rover Range Rover Sport в продаже! Автомобиль в модификации 3.0 AT (340 л.с.) 4WD представляет собой безупречное сочетание комфорта и высокой производительности.

Данный автомобиль был приобретен у официального дилера в 2018 году, имеет оригинальный ПТС, всего одного владельца и пробег в 209430 км.

Этот автомобиль снабжен всеми необходимыми опциями, чтобы обеспечить непревзойденное удобство во время движения: премиальная аудиосистема Meridian, навигация, камеры кругового обзора, электропривод передних сидений с памятью, электропривод рулевой колонки, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, вентиляция передних сидений, обогрев всех сидений, обогрев лобового стекла, обогрев руля, электропривод багажной двери, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль и передние и задние датчики парковки.

Данное авто порадует истинных ценителей путешествий и приключений блоком полного электропакета, который предоставляет максимально возможную свободу и уверенность в любых условиях.

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