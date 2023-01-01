Land Rover Range Rover

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Добрый день! Мы рады представить Вам новый автомобиль Range Rover P440e 2023 года выпуска, который был ввезен из Казахстана. Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие без учета в РФ.

Range Rover P440e - это автомобиль, который обладает высоким уровнем комфорта и безопасности. Он оснащен подруливающей задней осью, проекцией на лобовое стекло, доводчиками, панорамной крышей, электро подножками, вентиляцией сидений, памятью передних сидений, двойным остеклением и пневмо подвеской.

Этот автомобиль - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность в своих поездках. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого потрясающего автомобиля!

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