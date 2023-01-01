Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Land Rover Range Rover
2023
23 550 000 ₽
Доставка бесплатно
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Land Rover Range Rover 2023

23 550 000 ₽
Доставка бесплатно
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover
  • Поколение V
  • Модификация P440e 3.0hyb AT (440 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 1 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 043676
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 2996 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 440 л.с.
  • Воблер 228

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Land Rover Range Rover

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Добрый день! Мы рады представить Вам новый автомобиль Range Rover P440e 2023 года выпуска, который был ввезен из Казахстана. Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие без учета в РФ.

Range Rover P440e - это автомобиль, который обладает высоким уровнем комфорта и безопасности. Он оснащен подруливающей задней осью, проекцией на лобовое стекло, доводчиками, панорамной крышей, электро подножками, вентиляцией сидений, памятью передних сидений, двойным остеклением и пневмо подвеской.

Этот автомобиль - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность в своих поездках. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого потрясающего автомобиля!

id043676

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Land Rover

Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque
2021

5 145 571 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2017

5 450 000 ₽

Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport
2018

3 199 000 ₽

Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
2020

5 760 000 ₽

Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport
2019

5 830 000 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2015

4 590 000 ₽

Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
2018

4 100 000 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2015

6 427 000 ₽

Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport
2018

6 110 000 ₽

Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
2019

4 966 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа