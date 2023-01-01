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Land Rover Range Rover
2018
7 999 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Land Rover Range Rover 2018

7 999 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 66864 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 395598
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 23

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover

Дорогие автолюбители!
Мы рады представить вам особый эксклюзивный автомобиль, который заслуживает всего самого лучшего - Land Rover Range Rover 2018 года выпуска. Этот превосходный внедорожник станет идеальным спутником для тех, кто ценит комфорт, надежность и элегантность.

Land Rover Range Rover, приобретенный у официального дилера, обладает уникальной историей. Не только выглядит безукоризненно стильным, но и имеет богатый опыт использования — всего три владельца поверили свои пути этому великолепному автомобилю.

Каждая деталь этого Land Rover Range Rover пропитана британским изяществом и безупречным качеством. Автомобиль был приобретен у нас - официального дилера, чтобы гарантировать вам полное удовлетворение от покупки. Вы можете быть уверены, что этот автомобиль прошел все необходимые проверки и осмотрен нашими квалифицированными специалистами.

Что касается дилерского обслуживания Land Rover, вы сможете насладиться полным спектром преимуществ. Наш авторизованный сервисный центр в Минеральных Водах готов предложить вам высококлассное обслуживание и профессиональное техническое сопровождение для вашего автомобиля Land Rover Range Rover. Вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет находиться в надежных руках и получит самое лучшее обращение.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Узнайте все детали, особенности и преимущества этого потрясающего Land Rover Range Rover 2018 года выпуска. Не упустите возможность стать владельцем этой великолепной машины, которая доставит вам настоящее удовольствие от вождения.

id395598

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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