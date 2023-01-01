Land Rover Range Rover

Цена указана за наличный расчет.

При покупке в лизинг доплата 20%

Мы рады предложить вам автомобиль Land Rover Range Rover, 2021 года выпуска, который был пригнан из ОАЭ через Киргизию в Россию. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и одного владельца, что гарантирует его надежность и безопасность.

Автомобиль Land Rover Range Rover оснащен комплектацией AUTOBIOGRAPHY, которая делает его еще более привлекательным:

- Доводчики дверей, чтобы обеспечить комфортное закрывание.

- Панорамная крыша, чтобы наслаждаться прекрасным видом на окружающую природу.

- Проекция на лобовое стекло, чтобы иметь доступ к информации о дорожной ситуации без отрыва от дороги.

- 4-х зонный климат контроль, чтобы каждый пассажир мог настроить температуру по своему вкусу.

- Массаж передних и задних сидений, чтобы расслабиться и снять усталость во время длительных поездок.

- Вентиляция передних и задних сидений, чтобы сохранить комфортную температуру в жаркую погоду.

- Помощники при вождении, которые обеспечивают дополнительную безопасность и помогают избежать возможных аварийных ситуаций.

- Бесключевой доступ, чтобы удобно открывать и закрывать автомобиль без использования ключа.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем с выбором автомобиля, который соответствует вашим требованиям и предпочтениям.

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