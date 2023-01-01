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Land Rover Range Rover
2021
15 200 000 ₽
Доставка бесплатно
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Land Rover Range Rover 2021

15 200 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация Long 5.0 AT (525 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 12173 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 450750
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 525 л.с.
  • Воблер 95

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover

Цена указана за наличный расчет.
При покупке в лизинг доплата 20%

Мы рады предложить вам автомобиль Land Rover Range Rover, 2021 года выпуска, который был пригнан из ОАЭ через Киргизию в Россию. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и одного владельца, что гарантирует его надежность и безопасность.

Автомобиль Land Rover Range Rover оснащен комплектацией AUTOBIOGRAPHY, которая делает его еще более привлекательным:
- Доводчики дверей, чтобы обеспечить комфортное закрывание.
- Панорамная крыша, чтобы наслаждаться прекрасным видом на окружающую природу.
- Проекция на лобовое стекло, чтобы иметь доступ к информации о дорожной ситуации без отрыва от дороги.
- 4-х зонный климат контроль, чтобы каждый пассажир мог настроить температуру по своему вкусу.
- Массаж передних и задних сидений, чтобы расслабиться и снять усталость во время длительных поездок.
- Вентиляция передних и задних сидений, чтобы сохранить комфортную температуру в жаркую погоду.
- Помощники при вождении, которые обеспечивают дополнительную безопасность и помогают избежать возможных аварийных ситуаций.
- Бесключевой доступ, чтобы удобно открывать и закрывать автомобиль без использования ключа.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем с выбором автомобиля, который соответствует вашим требованиям и предпочтениям.

id450750

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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