Land Rover Range Rover

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Продается эксклюзивный внедорожник Land Rover Range Rover IV Рестайлинг в комплектации Autobiography. Это надежный автомобиль, который сочетает в себе роскошь, комфорт и мощность.

Модель оснащена 5.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 525 л.с., что позволяет ей разгоняться до 100 км/ч всего за несколько секунд. Привод на все колеса обеспечивает отличную управляемость и безопасность на любой дороге.

Land Rover Range Rover IV Рестайлинг Autobiography имеет просторный кузов, который предлагает комфортное пространство для водителя и пассажиров. Внутри вы найдете роскошный интерьер с использованием высококачественных материалов и передовых технологий.

Этот автомобиль обладает превосходными характеристиками и пробегом всего 59546 км, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.

Черный цвет кузова придает Land Rover Range Rover IV Рестайлинг Autobiography элегантный и стильный вид, который привлекает внимание окружающих.

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