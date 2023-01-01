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Land Rover Range Rover
2019
10 300 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Land Rover Range Rover 2019

10 300 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 5.0 AT (525 л.с.) 4WD
  • Комплектация Autobiography
  • Год 2019
  • Пробег 59546 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 585879
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 525 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Продается эксклюзивный внедорожник Land Rover Range Rover IV Рестайлинг в комплектации Autobiography. Это надежный автомобиль, который сочетает в себе роскошь, комфорт и мощность.

Модель оснащена 5.0-литровым бензиновым двигателем мощностью 525 л.с., что позволяет ей разгоняться до 100 км/ч всего за несколько секунд. Привод на все колеса обеспечивает отличную управляемость и безопасность на любой дороге.

Land Rover Range Rover IV Рестайлинг Autobiography имеет просторный кузов, который предлагает комфортное пространство для водителя и пассажиров. Внутри вы найдете роскошный интерьер с использованием высококачественных материалов и передовых технологий.

Этот автомобиль обладает превосходными характеристиками и пробегом всего 59546 км, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.

Черный цвет кузова придает Land Rover Range Rover IV Рестайлинг Autobiography элегантный и стильный вид, который привлекает внимание окружающих.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ"! Только сегодня вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы расскажем вам все тонкости и преимущества этой модели, а также поможем оценить его техническое состояние.

id585879

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