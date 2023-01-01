Land Rover Range Rover

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Преимущества:

1) Электронный ПТС

2) Без регистрации в РФ

3) Климат 4-зонный

4) Светодиодные фары

5) Датчик дождя

6) Датчик света

7) Круиз-контроль

8) Подогрев руля

9) Обогрев сидений

10) Электрообогрев лобового стекла

11) Система доступа без ключа

12) Электропривод крышки багажника

13) Рег-ка сиденья водителя (электропривод с памятью)

14) Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)

15) Система курсовой устойчивости

16) Парктроник

17) Система контроля слепых зон

18) Камера заднего вида

19) Пневмоподвеска

20) Панорамная крыша

21) Доводчики дверей

22) Вентиляция передних сидений

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