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Land Rover Range Rover
2018
8 920 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Land Rover Range Rover 2018

8 920 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 5.0 AT (525 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 36308 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 542416
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 525 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Преимущества:

1) Электронный ПТС
2) Без регистрации в РФ
3) Климат 4-зонный
4) Светодиодные фары
5) Датчик дождя
6) Датчик света
7) Круиз-контроль
8) Подогрев руля
9) Обогрев сидений
10) Электрообогрев лобового стекла
11) Система доступа без ключа
12) Электропривод крышки багажника
13) Рег-ка сиденья водителя (электропривод с памятью)
14) Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
15) Система курсовой устойчивости
16) Парктроник
17) Система контроля слепых зон
18) Камера заднего вида
19) Пневмоподвеска
20) Панорамная крыша
21) Доводчики дверей
22) Вентиляция передних сидений

id542416

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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