Land Rover Range Rover
Преимущества:
- Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Система автоматической парковки
- Система помощи при старте в гору
- Система помощи при спуске с горы
- Система контроля за полосой движения
- Система распознавания дорожных знаков
- Система управления дальним светом
- Датчик света
- Датчик дождя
- Активный усилитель руля
- Пневмоподвеска
- Активная подвеска
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Доводчик дверей
- Электрорегулировка руля
- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью
- Электрорегулировка сиденья пассажира с памятью
- Электрорегулировка задних сидений с памятью
- Электростеклоподъемники передние и задние
- Электропривод зеркал
- Электропривод крышки багажника
- Солнцезащитные шторки в задних дверях
- Декоративное освещение салона
- Охлаждаемый перчаточный ящик
- Климат-контроль многозонный
- Вентиляция сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
- Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
- Подогрев руля
- Обогрев зеркал
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев форсунок стеклоомывателей
- Навигационная система
- Премиальная аудиосистема MERIDIAN
- USB
- TV
- Функция Apple CarPlay
- Функция Android Auto
- Голосовое управление
- Bluetooth
- Hi-Fi
- Проекционный дисплей
- Электронная приборная панель
- Мультимедиа система для задних пассажиров
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Беспроводная зарядка для телефона
- Кожаная обивка салона
- Отделка кожей рычага КПП
- Кожаный руль
- Панорамная крыша
- Складывающееся заднее сидение
- Сиденья водителя и пассажира с массажем
- Задние сиденья с массажем
- Передний центральный подлокотник
- Подрулевые лепестки переключения передач
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