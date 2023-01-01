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Land Rover Range Rover
2023
25 298 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Land Rover Range Rover 2023

25 298 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
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Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover
  • Поколение V
  • Модификация D350 Long 3.0d AT (350 л.с.) 4WD
  • Год 2023
  • Пробег 214 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 057669
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 350 л.с.
  • Воблер 128

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover

Преимущества:

- Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Система автоматической парковки
- Система помощи при старте в гору
- Система помощи при спуске с горы
- Система контроля за полосой движения
- Система распознавания дорожных знаков
- Система управления дальним светом
- Датчик света
- Датчик дождя
- Активный усилитель руля
- Пневмоподвеска
- Активная подвеска
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Доводчик дверей
- Электрорегулировка руля
- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью
- Электрорегулировка сиденья пассажира с памятью
- Электрорегулировка задних сидений с памятью
- Электростеклоподъемники передние и задние
- Электропривод зеркал
- Электропривод крышки багажника
- Солнцезащитные шторки в задних дверях
- Декоративное освещение салона
- Охлаждаемый перчаточный ящик
- Климат-контроль многозонный
- Вентиляция сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
- Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
- Подогрев руля
- Обогрев зеркал
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев форсунок стеклоомывателей
- Навигационная система
- Премиальная аудиосистема MERIDIAN
- USB
- TV
- Функция Apple CarPlay
- Функция Android Auto
- Голосовое управление
- Bluetooth
- Hi-Fi
- Проекционный дисплей
- Электронная приборная панель
- Мультимедиа система для задних пассажиров
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Беспроводная зарядка для телефона
- Кожаная обивка салона
- Отделка кожей рычага КПП
- Кожаный руль
- Панорамная крыша
- Складывающееся заднее сидение
- Сиденья водителя и пассажира с массажем
- Задние сиденья с массажем
- Передний центральный подлокотник
- Подрулевые лепестки переключения передач

id057669

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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