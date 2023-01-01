Land Rover Range Rover

Преимущества:

- Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии

- Бортовой компьютер

- Круиз-контроль

- Парктроник передний и задний

- Камера 360°

- Система автоматической парковки

- Система помощи при старте в гору

- Система помощи при спуске с горы

- Система контроля за полосой движения

- Система распознавания дорожных знаков

- Система управления дальним светом

- Датчик света

- Датчик дождя

- Активный усилитель руля

- Пневмоподвеска

- Активная подвеска

- Запуск двигателя с кнопки

- Система доступа без ключа

- Доводчик дверей

- Электрорегулировка руля

- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью

- Электрорегулировка сиденья пассажира с памятью

- Электрорегулировка задних сидений с памятью

- Электростеклоподъемники передние и задние

- Электропривод зеркал

- Электропривод крышки багажника

- Солнцезащитные шторки в задних дверях

- Декоративное освещение салона

- Охлаждаемый перчаточный ящик

- Климат-контроль многозонный

- Вентиляция сидений водителя, пассажира и задних пассажиров

- Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров

- Подогрев руля

- Обогрев зеркал

- Обогрев лобового стекла

- Обогрев форсунок стеклоомывателей

- Навигационная система

- Премиальная аудиосистема MERIDIAN

- USB

- TV

- Функция Apple CarPlay

- Функция Android Auto

- Голосовое управление

- Bluetooth

- Hi-Fi

- Проекционный дисплей

- Электронная приборная панель

- Мультимедиа система для задних пассажиров

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Беспроводная зарядка для телефона

- Кожаная обивка салона

- Отделка кожей рычага КПП

- Кожаный руль

- Панорамная крыша

- Складывающееся заднее сидение

- Сиденья водителя и пассажира с массажем

- Задние сиденья с массажем

- Передний центральный подлокотник

- Подрулевые лепестки переключения передач

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