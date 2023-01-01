Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Land Rover Range Rover Evoque
2022
5 429 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Land Rover Range Rover Evoque 2022

5 429 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover Evoque
  • Поколение II
  • Модификация 2.0d AT (204 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 105 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 177336
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 52

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Land Rover Range Rover Evoque

Представляем вашему вниманию эксклюзивную модель автомобиля Land Rover Range Rover Evoque, 2022 года выпуска, который только что был ввезен в Россию в 2023 году. Мы продаём автомобиль без регистраций и с электронным ПТС. Кроме того, автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, что обеспечивает его идеальное состояние.

Этот автомобиль – это пример надежности и комфорта, что подтверждается его конфигурацией. В комплектации представлены такие опции, как камера заднего вида, сигнализация с обратной связью, датчик дождя и света, навигационная система, круиз-контроль. Все эти опции обеспечивают максимальный комфорт при повседневном использовании автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Успейте купить этот автомобиль уже сегодня и наслаждайтесь комфортом и надежностью Land Rover Range Rover Evoque.

id177336

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Land Rover

Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque
2021

5 145 571 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2017

5 450 000 ₽

Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport
2018

3 199 000 ₽

Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
2020

5 760 000 ₽

Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport
2019

5 830 000 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2015

4 590 000 ₽

Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
2018

4 100 000 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2015

6 427 000 ₽

Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport
2018

6 110 000 ₽

Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
2019

4 966 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа