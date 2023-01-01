Land Rover Range Rover Evoque

Представляем вашему вниманию эксклюзивную модель автомобиля Land Rover Range Rover Evoque, 2022 года выпуска, который только что был ввезен в Россию в 2023 году. Мы продаём автомобиль без регистраций и с электронным ПТС. Кроме того, автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, что обеспечивает его идеальное состояние.

Этот автомобиль – это пример надежности и комфорта, что подтверждается его конфигурацией. В комплектации представлены такие опции, как камера заднего вида, сигнализация с обратной связью, датчик дождя и света, навигационная система, круиз-контроль. Все эти опции обеспечивают максимальный комфорт при повседневном использовании автомобиля.

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