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Land Rover Range Rover Evoque
2022
7 599 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Land Rover Range Rover Evoque 2022

7 599 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover Evoque
  • Поколение II
  • Модификация 2.0d AT (163 л.с.) 4WD
  • Комплектация R-Dynamic S
  • Год 2022
  • Пробег 4686 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 175627
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1997 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 163 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover Evoque

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.

Преимущества:
- 1 Владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Комплектация R-Dynamic
– Матовые хромированные подрулевые лепестки переключения передач
– Хромированные накладки на пороги
– Потолок черного цвета
– Трехспицевое рулевое колесо с отделкой мягкой кожей Softgrain
– Подстветка интерьера
– Отделка потолка тканью цвета Ebony
– Градиентные элементы отделки Linear Dark Aluminium
– Электропривод регулировок рулевого колеса
– Два сенсорных дисплея на центральной консоли, 10" верхний
– Фары с автоматической регулировкой
– 20-дюймовые 5-спицевые легкосплавные колесные диски стиль 5079 Gloss Dark Grey и отделкой Diamond Turned
– Функция открытия дверей без ключа
– Передние сидения с функцией подогрева
– Разделительная сетка в багажнике
– Сенсорное бесконтактное открывание двери багажника (движением ноги)
– Activity Key (Водонепроницаемый ключ-браслет для доступа в автомобиль)
– «Интеллектуальная» система постоянного полного привода
– Управление с помощью голосовых команд
– Приборная панель с 5" цветным TFT - LCD дисплеем
– Спутниковая навигационная система
– Функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением
– Аудиосистема Meridian Sound System
– Интеллектуальная система Stop/Start (TSS)
– Двухзонный климат-контроль
– Центральный подголовник заднего ряда сидений
– Запасное колесо уменьшенных габаритов
– Круиз-контроль с автоматическим ограничителем скорости (ASL) или интеллектуальным ограничителем скорости (ISL)
– Камера заднего вида
– Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения
– Комплект ковриков
– Система контроля давления в шинах
– Сиденья с отделкой кожей Grained c перфорацией
– Подключение Bluetooth
– Лампы дневного света
– Наружные зеркала в черном цвете
– Функция двойной блокировки
– Система контроля степени усталости водителя
– Сигнализация с датчиком периметра и объема
– Контрастная крыша черного цвета
– Шины Pirelli
– Перекладины решетки радиатора с отделкой Dark Atlas
– Фунция сканирования пространства для безопасного выхода (только для задних дверей)
– Система контроля "слепых" зон
– Отделение для хранение вместо пепельницы
– Отделка части двери ПВХ
– Отделка потолка тканью
– Обогрев лобового стекла
– Рулевое колесо с подогревом
– Стеклоочистители с датчиком дождя
– Центральный подлокотник с 2 держателями для стаканов на заднем сидении
– Пакет внешней отделки Dynamic
– Удаление бейджа
– Светодиодные головные фары премиум-класса со светодиодным рисунком дневных ходовых огней
– Стекла с тонировкой
– Пассивная подвеска
– InControl™ Protect (экстренная помощь на дорогах (e-call, b-call), просмотр информации об автомобиле с помощью смартфона и приложения InControl Remote
– Подогреваемые форсунки стеклоомывателя
– Система распознавания дорожных знаков с интеллектуальным ограничителем скорости (ISL)
– Всесезонные шины
– Стандартное лобовое стекло (не атермальное)
– Задние сидения, складывающиеся в пропорции 40:20:40
– Бамперы R-Dynamic, окрашенные в цвет кузова
– Система автоматического приподнимания капота для уменьшения травм пешеходов при столкновении (Pedestrian Contact SensingTM)
– Сигнализация с датчиками наклона, периметра и резервным источником питания
– Android Auto™
– Apple CarPlay®

175627

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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