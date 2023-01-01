Land Rover Range Rover Evoque

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.

Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.

Преимущества:

- 1 Владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Комплектация R-Dynamic

– Матовые хромированные подрулевые лепестки переключения передач

– Хромированные накладки на пороги

– Потолок черного цвета

– Трехспицевое рулевое колесо с отделкой мягкой кожей Softgrain

– Подстветка интерьера

– Отделка потолка тканью цвета Ebony

– Градиентные элементы отделки Linear Dark Aluminium

– Электропривод регулировок рулевого колеса

– Два сенсорных дисплея на центральной консоли, 10" верхний

– Фары с автоматической регулировкой

– 20-дюймовые 5-спицевые легкосплавные колесные диски стиль 5079 Gloss Dark Grey и отделкой Diamond Turned

– Функция открытия дверей без ключа

– Передние сидения с функцией подогрева

– Разделительная сетка в багажнике

– Сенсорное бесконтактное открывание двери багажника (движением ноги)

– Activity Key (Водонепроницаемый ключ-браслет для доступа в автомобиль)

– «Интеллектуальная» система постоянного полного привода

– Управление с помощью голосовых команд

– Приборная панель с 5" цветным TFT - LCD дисплеем

– Спутниковая навигационная система

– Функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением

– Аудиосистема Meridian Sound System

– Интеллектуальная система Stop/Start (TSS)

– Двухзонный климат-контроль

– Центральный подголовник заднего ряда сидений

– Запасное колесо уменьшенных габаритов

– Круиз-контроль с автоматическим ограничителем скорости (ASL) или интеллектуальным ограничителем скорости (ISL)

– Камера заднего вида

– Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения

– Комплект ковриков

– Система контроля давления в шинах

– Сиденья с отделкой кожей Grained c перфорацией

– Подключение Bluetooth

– Лампы дневного света

– Наружные зеркала в черном цвете

– Функция двойной блокировки

– Система контроля степени усталости водителя

– Сигнализация с датчиком периметра и объема

– Контрастная крыша черного цвета

– Шины Pirelli

– Перекладины решетки радиатора с отделкой Dark Atlas

– Фунция сканирования пространства для безопасного выхода (только для задних дверей)

– Система контроля "слепых" зон

– Отделение для хранение вместо пепельницы

– Отделка части двери ПВХ

– Отделка потолка тканью

– Обогрев лобового стекла

– Рулевое колесо с подогревом

– Стеклоочистители с датчиком дождя

– Центральный подлокотник с 2 держателями для стаканов на заднем сидении

– Пакет внешней отделки Dynamic

– Удаление бейджа

– Светодиодные головные фары премиум-класса со светодиодным рисунком дневных ходовых огней

– Стекла с тонировкой

– Пассивная подвеска

– InControl™ Protect (экстренная помощь на дорогах (e-call, b-call), просмотр информации об автомобиле с помощью смартфона и приложения InControl Remote

– Подогреваемые форсунки стеклоомывателя

– Система распознавания дорожных знаков с интеллектуальным ограничителем скорости (ISL)

– Всесезонные шины

– Стандартное лобовое стекло (не атермальное)

– Задние сидения, складывающиеся в пропорции 40:20:40

– Бамперы R-Dynamic, окрашенные в цвет кузова

– Система автоматического приподнимания капота для уменьшения травм пешеходов при столкновении (Pedestrian Contact SensingTM)

– Сигнализация с датчиками наклона, периметра и резервным источником питания

– Android Auto™

– Apple CarPlay®

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