Land Rover Range Rover Evoque
АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.
Преимущества:
- 1 Владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Комплектация R-Dynamic
– Матовые хромированные подрулевые лепестки переключения передач
– Хромированные накладки на пороги
– Потолок черного цвета
– Трехспицевое рулевое колесо с отделкой мягкой кожей Softgrain
– Подстветка интерьера
– Отделка потолка тканью цвета Ebony
– Градиентные элементы отделки Linear Dark Aluminium
– Электропривод регулировок рулевого колеса
– Два сенсорных дисплея на центральной консоли, 10" верхний
– Фары с автоматической регулировкой
– 20-дюймовые 5-спицевые легкосплавные колесные диски стиль 5079 Gloss Dark Grey и отделкой Diamond Turned
– Функция открытия дверей без ключа
– Передние сидения с функцией подогрева
– Разделительная сетка в багажнике
– Сенсорное бесконтактное открывание двери багажника (движением ноги)
– Activity Key (Водонепроницаемый ключ-браслет для доступа в автомобиль)
– «Интеллектуальная» система постоянного полного привода
– Управление с помощью голосовых команд
– Приборная панель с 5" цветным TFT - LCD дисплеем
– Спутниковая навигационная система
– Функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением
– Аудиосистема Meridian Sound System
– Интеллектуальная система Stop/Start (TSS)
– Двухзонный климат-контроль
– Центральный подголовник заднего ряда сидений
– Запасное колесо уменьшенных габаритов
– Круиз-контроль с автоматическим ограничителем скорости (ASL) или интеллектуальным ограничителем скорости (ISL)
– Камера заднего вида
– Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения
– Комплект ковриков
– Система контроля давления в шинах
– Сиденья с отделкой кожей Grained c перфорацией
– Подключение Bluetooth
– Лампы дневного света
– Наружные зеркала в черном цвете
– Функция двойной блокировки
– Система контроля степени усталости водителя
– Сигнализация с датчиком периметра и объема
– Контрастная крыша черного цвета
– Шины Pirelli
– Перекладины решетки радиатора с отделкой Dark Atlas
– Фунция сканирования пространства для безопасного выхода (только для задних дверей)
– Система контроля "слепых" зон
– Отделение для хранение вместо пепельницы
– Отделка части двери ПВХ
– Отделка потолка тканью
– Обогрев лобового стекла
– Рулевое колесо с подогревом
– Стеклоочистители с датчиком дождя
– Центральный подлокотник с 2 держателями для стаканов на заднем сидении
– Пакет внешней отделки Dynamic
– Удаление бейджа
– Светодиодные головные фары премиум-класса со светодиодным рисунком дневных ходовых огней
– Стекла с тонировкой
– Пассивная подвеска
– InControl™ Protect (экстренная помощь на дорогах (e-call, b-call), просмотр информации об автомобиле с помощью смартфона и приложения InControl Remote
– Подогреваемые форсунки стеклоомывателя
– Система распознавания дорожных знаков с интеллектуальным ограничителем скорости (ISL)
– Всесезонные шины
– Стандартное лобовое стекло (не атермальное)
– Задние сидения, складывающиеся в пропорции 40:20:40
– Бамперы R-Dynamic, окрашенные в цвет кузова
– Система автоматического приподнимания капота для уменьшения травм пешеходов при столкновении (Pedestrian Contact SensingTM)
– Сигнализация с датчиками наклона, периметра и резервным источником питания
– Android Auto™
– Apple CarPlay®
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