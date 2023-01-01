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Land Rover Range Rover Evoque
2014
2 069 000 ₽
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Land Rover Range Rover Evoque 2014

2 069 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover Evoque
  • Поколение I
  • Модификация 6-speed 2.0 AT (240 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 149774 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • Воблер 8
  • VIN 985627
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2000 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 240 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover Evoque

Преимущества:

- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)

985627

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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