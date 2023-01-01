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Land Rover Range Rover Sport
2014
3 129 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Land Rover Range Rover Sport 2014

3 129 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover Sport
  • Поколение II
  • Модификация 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация SE
  • Год 2014
  • Пробег 174910 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 390054
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 06

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover Sport

Уникальность и индивидуальность – вот ключевые понятия, которые мы всегда ставим во главу угла при предоставлении нашим клиентам автомобилей. Land Rover Range Rover Sport 2014 года выпуска - это идеальный выбор для тех, кто ищет автомобиль премиум-класса совместно с надежностью и высокой проходимостью.

Автомобиль прошел полную предпродажную подготовку в нашем сертифицированном автоцентре. Следите за временем? Это авто уже готово стать вашим! Мы гарантируем отсутствие дефектов, недостатков и замечаний по кузову, ходовой, двигателю, трансмиссии и комфортности.

Land Rover Range Rover Sport 2014 года выпуска предлагается в комплектации с дизельным двигателем 3.0л и мощностью 249 л.с. Автомобиль оснащен полным приводом, что обеспечивает высокую проходимость в условиях бездорожья, а также дает возможность полностью контролировать автомобиль в любых погодных условиях.

В салоне автомобиля присутствуют все необходимые функции и опции для комфортной езды, такие как: центральный замок, электропакет, мультимедийная система, кожаные сидения и др. Все материалы в салоне высокого качества и соответствуют стандартам бренда, что означает их долговечность и стиль.

Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн, индивидуальность, безопасность и надежность, то предлагаем купить Land Rover Range Rover Sport 2014 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить заказ на покупку этого эксклюзивного автомобиля.

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