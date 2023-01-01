Land Rover Range Rover Sport

Уникальность и индивидуальность – вот ключевые понятия, которые мы всегда ставим во главу угла при предоставлении нашим клиентам автомобилей. Land Rover Range Rover Sport 2014 года выпуска - это идеальный выбор для тех, кто ищет автомобиль премиум-класса совместно с надежностью и высокой проходимостью.

Автомобиль прошел полную предпродажную подготовку в нашем сертифицированном автоцентре. Следите за временем? Это авто уже готово стать вашим! Мы гарантируем отсутствие дефектов, недостатков и замечаний по кузову, ходовой, двигателю, трансмиссии и комфортности.

Land Rover Range Rover Sport 2014 года выпуска предлагается в комплектации с дизельным двигателем 3.0л и мощностью 249 л.с. Автомобиль оснащен полным приводом, что обеспечивает высокую проходимость в условиях бездорожья, а также дает возможность полностью контролировать автомобиль в любых погодных условиях.

В салоне автомобиля присутствуют все необходимые функции и опции для комфортной езды, такие как: центральный замок, электропакет, мультимедийная система, кожаные сидения и др. Все материалы в салоне высокого качества и соответствуют стандартам бренда, что означает их долговечность и стиль.

Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн, индивидуальность, безопасность и надежность, то предлагаем купить Land Rover Range Rover Sport 2014 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить заказ на покупку этого эксклюзивного автомобиля.

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