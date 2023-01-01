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Land Rover Range Rover Sport
2020
7 380 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Land Rover Range Rover Sport 2020

7 380 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 35 000 ₽
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Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover Sport
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 46331 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 723121
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover Sport

Возможна продажа с НДС.

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Продаётся Land Rover Range Rover Sport – автомобиль, который обладает тремя главными преимуществами: надежность, комфорт и безопасность. Приобретен у официального дилера, поэтому вы можете быть уверены в его качестве. Авто имеет электронный ПТС и кузов в заводском лакокрасочном покрытии.

Но это еще не все! Дополнительные опции сделают вашу поездку еще более комфортной и приятной. В машине есть 10-дюймовый сенсорный дисплей, который позволяет управлять всеми функциями авто с помощью нескольких касаний. Мощный 3-литровый дизельный двигатель позволит вам наслаждаться скоростью и динамикой. Полный привод обеспечит отличное сцепление с дорогой.

Кроме этого, в автомобиле есть подсветка интерьера, АКПП с 8 ступенями и функция автоматической регулировки фар ближнего света, что значительно повышает безопасность вождения в темное время суток. Есть также сигнализация с датчиками наклона, периметра и резервным источником питания, которая защитит ваш автомобиль от угона.

Центральная консоль с подлокотником, круиз-контроль с автоматическим ограничителем скорости (ASL) или интеллектуальным ограничителем скорости (ISL), подключение Bluetooth, лампы дневного света, функция двойной блокировки и независимая пневмоподвеска 4-х колес – все эти опции позволят вам насладиться поездкой на максимально комфортном и безопасном уровне.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id723121

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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