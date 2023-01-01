Land Rover Range Rover Sport

Возможна продажа с НДС.

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Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Продаётся Land Rover Range Rover Sport – автомобиль, который обладает тремя главными преимуществами: надежность, комфорт и безопасность. Приобретен у официального дилера, поэтому вы можете быть уверены в его качестве. Авто имеет электронный ПТС и кузов в заводском лакокрасочном покрытии.

Но это еще не все! Дополнительные опции сделают вашу поездку еще более комфортной и приятной. В машине есть 10-дюймовый сенсорный дисплей, который позволяет управлять всеми функциями авто с помощью нескольких касаний. Мощный 3-литровый дизельный двигатель позволит вам наслаждаться скоростью и динамикой. Полный привод обеспечит отличное сцепление с дорогой.

Кроме этого, в автомобиле есть подсветка интерьера, АКПП с 8 ступенями и функция автоматической регулировки фар ближнего света, что значительно повышает безопасность вождения в темное время суток. Есть также сигнализация с датчиками наклона, периметра и резервным источником питания, которая защитит ваш автомобиль от угона.

Центральная консоль с подлокотником, круиз-контроль с автоматическим ограничителем скорости (ASL) или интеллектуальным ограничителем скорости (ISL), подключение Bluetooth, лампы дневного света, функция двойной блокировки и независимая пневмоподвеска 4-х колес – все эти опции позволят вам насладиться поездкой на максимально комфортном и безопасном уровне.

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