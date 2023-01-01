Land Rover Range Rover Sport

Преимущества:

- Подушка безопасности водителя

- Подушка безопасности пассажира

- Подушки безопасности боковые

- Подушки безопасности оконные (шторки)

- Подушка безопасности для защиты коленей водителя

- Система контроля за полосой движения

- Система помощи при старте в гору (HSA)

- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

- Датчик давления в шинах

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система стабилизации (ESP)

- Блокировка замков задних дверей

- Обзор:

- Противотуманные фары

- Система адаптивного освещения

- Датчик дождя

- Датчик света

- Автоматический корректор фар

- Омыватель фар

- Светодиодные фары

- Электрообогрев лобового стекла

- Электрообогрев боковых зеркал

- Комфорт:

- Панорамно-сдвижной люк с

электроприводом и

электрошторкой

- Климат-контроль 2-зонный

- Круиз-контроль

- Парктроник передний

- Парктроник задний

- Камера задняя

- Электрорегулировка руля по высоте и вылету

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Система доступа без ключа

- Запуск двигателя с кнопки

- Электропривод крышки багажника

- Электроскладывание зеркал

- Электропривод зеркал

- Полный электропакет стекол - Активный усилитель руля- Элементы экстерьера

- Диски 22

- Декоративные молдинги

- Защита от угона:

- Сигнализация

- Центральный замок

- Датчик проникновения в салон (датчик объема)

- Иммобилайзер

- Мультимедиа

- Премиальная аудиосистема MERIDIAN

- USB

- Навигационная система

- Голосовое управление

- AUX Bluetooth Розетка 12V

- Салон:

- Кожаный салон с перфорацией и

вентиляцией

- Электрорегулировка передних сидений

- Память передних сидений

- Подогрев передних сидений

- Подогрев задних сидений

- Отделка кожей рулевого колеса

- Складывающееся заднее сиденье

- Передний центральный подлокотник

- Третий задний подголовник

- Декоративные накладки на педали

- Адаптивные электропороги для

комфортной посадки в салон

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