Land Rover Range Rover Sport
Преимущества:
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- Система контроля за полосой движения
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Датчик давления в шинах
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESP)
- Блокировка замков задних дверей
- Обзор:
- Противотуманные фары
- Система адаптивного освещения
- Датчик дождя
- Датчик света
- Автоматический корректор фар
- Омыватель фар
- Светодиодные фары
- Электрообогрев лобового стекла
- Электрообогрев боковых зеркал
- Комфорт:
- Панорамно-сдвижной люк с
электроприводом и
электрошторкой
- Климат-контроль 2-зонный
- Круиз-контроль
- Парктроник передний
- Парктроник задний
- Камера задняя
- Электрорегулировка руля по высоте и вылету
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Система доступа без ключа
- Запуск двигателя с кнопки
- Электропривод крышки багажника
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод зеркал
- Полный электропакет стекол - Активный усилитель руля- Элементы экстерьера
- Диски 22
- Декоративные молдинги
- Защита от угона:
- Сигнализация
- Центральный замок
- Датчик проникновения в салон (датчик объема)
- Иммобилайзер
- Мультимедиа
- Премиальная аудиосистема MERIDIAN
- USB
- Навигационная система
- Голосовое управление
- AUX Bluetooth Розетка 12V
- Салон:
- Кожаный салон с перфорацией и
вентиляцией
- Электрорегулировка передних сидений
- Память передних сидений
- Подогрев передних сидений
- Подогрев задних сидений
- Отделка кожей рулевого колеса
- Складывающееся заднее сиденье
- Передний центральный подлокотник
- Третий задний подголовник
- Декоративные накладки на педали
- Адаптивные электропороги для
комфортной посадки в салон
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