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Land Rover Range Rover Sport
2015
4 159 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Land Rover Range Rover Sport 2015

4 159 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover Sport
  • Поколение II
  • Модификация 5.0 AT (510 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 184119 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 553682
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5000 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 510 л.с.
  • Воблер 148

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover Sport

Преимущества:

- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- Система контроля за полосой движения
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Датчик давления в шинах
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESP)
- Блокировка замков задних дверей
- Обзор:
- Противотуманные фары
- Система адаптивного освещения
- Датчик дождя
- Датчик света
- Автоматический корректор фар
- Омыватель фар
- Светодиодные фары
- Электрообогрев лобового стекла
- Электрообогрев боковых зеркал
- Комфорт:
- Панорамно-сдвижной люк с
электроприводом и
электрошторкой
- Климат-контроль 2-зонный
- Круиз-контроль
- Парктроник передний
- Парктроник задний
- Камера задняя
- Электрорегулировка руля по высоте и вылету
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Система доступа без ключа
- Запуск двигателя с кнопки
- Электропривод крышки багажника
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод зеркал
- Полный электропакет стекол - Активный усилитель руля- Элементы экстерьера
- Диски 22
- Декоративные молдинги
- Защита от угона:
- Сигнализация
- Центральный замок
- Датчик проникновения в салон (датчик объема)
- Иммобилайзер
- Мультимедиа
- Премиальная аудиосистема MERIDIAN
- USB
- Навигационная система
- Голосовое управление
- AUX Bluetooth Розетка 12V
- Салон:
- Кожаный салон с перфорацией и
вентиляцией
- Электрорегулировка передних сидений
- Память передних сидений
- Подогрев передних сидений
- Подогрев задних сидений
- Отделка кожей рулевого колеса
- Складывающееся заднее сиденье
- Передний центральный подлокотник
- Третий задний подголовник
- Декоративные накладки на педали
- Адаптивные электропороги для
комфортной посадки в салон

id553682

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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