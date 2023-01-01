Land Rover Range Rover Sport

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Мы предлагаем вашему вниманию автомобиль марки Land Rover Range Rover Sport. Этот автомобиль был приобретен в салоне официального дилера и проходил все необходимые процедуры по обслуживанию и уходу.

Особенности данного автомобиля включают в себя раздельный климат-контроль, который позволит каждому пассажиру настроить температуру под свои индивидуальные потребности. Круиз-контроль обеспечит удобство при поездках на большие расстояния, а обогрев всех сидений пригодится в холодные зимние дни.

Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом и электропривод регулировки рулевой колонки сделают управление автомобилем максимально удобным и комфортным. Кроме того, на передних сидениях установлен электропривод, который позволит регулировать положение сидений по своему удобству.

Хотим напомнить, что автомобиль прошел все необходимые процедуры проверки. Вы можете быть уверены в качестве и надежности данного автомобиля.

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