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Land Rover Range Rover Sport
2009
1 199 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Land Rover Range Rover Sport 2009

1 199 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover Sport
  • Поколение I
  • Модификация 2.7d AT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2009
  • Пробег 170612 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 215427
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2720 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 101

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover Sport

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Мы предлагаем вашему вниманию автомобиль марки Land Rover Range Rover Sport. Этот автомобиль был приобретен в салоне официального дилера и проходил все необходимые процедуры по обслуживанию и уходу.

Особенности данного автомобиля включают в себя раздельный климат-контроль, который позволит каждому пассажиру настроить температуру под свои индивидуальные потребности. Круиз-контроль обеспечит удобство при поездках на большие расстояния, а обогрев всех сидений пригодится в холодные зимние дни.

Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом и электропривод регулировки рулевой колонки сделают управление автомобилем максимально удобным и комфортным. Кроме того, на передних сидениях установлен электропривод, который позволит регулировать положение сидений по своему удобству.

Хотим напомнить, что автомобиль прошел все необходимые процедуры проверки. Вы можете быть уверены в качестве и надежности данного автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку. Сделайте свою жизнь удобнее и комфортнее с Land Rover Range Rover Sport!

id215427

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