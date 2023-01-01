Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Land Rover Range Rover Sport
2006
1 074 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Land Rover Range Rover Sport 2006

1 074 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover Sport
  • Поколение I
  • Модификация Supercharged 4.2 AT (390 л.с.) 4WD
  • Год 2006
  • Пробег 243305 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 955823
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4196 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 390 л.с.
  • Воблер 86

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Land Rover Range Rover Sport

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Люк
- Легкосплавные диски, 20
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Омыватель фар
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Салон (кожа)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)

id955823

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Land Rover

Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque
2022

6 489 000 ₽

Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar
2020

6 400 000 ₽

Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque
2021

5 045 700 ₽

Land Rover Defender Land Rover Defender Land Rover Defender Land Rover Defender Land Rover Defender Land Rover Defender Land Rover Defender Land Rover Defender Land Rover Defender Land Rover Defender Land Rover Defender Land Rover Defender Land Rover Defender Land Rover Defender

Land Rover Defender
2022

8 095 000 ₽

Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery Land Rover Discovery

Land Rover Discovery
2008

1 079 440 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2019

9 400 000 ₽

Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport
2020

8 300 000 ₽

Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport
2006

1 074 000 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2017

5 850 000 ₽

Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
2006

798 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа