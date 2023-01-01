Land Rover Range Rover Sport

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ. Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.

Преимущества:

- Комплектация D300 Dynamic HSE

- Доводчики дверей

- Электропривод Багажника

- Панорамная крыша

- Телескопическая регулировка руля

- Проекция на лобовое

- Кнопка запуска двигателя

- Бесключевой доступ

- Кожаная обивка салона

панель отделки Natural Brown Walnut

- Электропривод передних и задних сидений

- Передние сиденья с функцией памяти

- Вентиляция передних и задних сидений

- Подогрев передних и задних сидений

- Сиденья с функцией массажа

- Беспроводное зарядное устройство QI

- Круиз-контроль

- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)

- Функция "Проводи меня домой"

- Система мониторинга «слепых зон»

- Система распознавания дорожных знаков

- Передний и задний парктроник

- Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)

- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

- Система контроля усталости водителя

- Камера кругового обзора

- Пневмоподвеска

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