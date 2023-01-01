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Land Rover Range Rover Sport
2022
20 500 000 ₽
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Land Rover Range Rover Sport 2022

20 500 000 ₽
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Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover Sport
  • Поколение III
  • Модификация D300 MHEV 3.0d AT (300 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 13831 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 104572
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2997 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 300 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Бронированный автомобиль
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover Sport

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ. Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.

Преимущества:

- Комплектация D300 Dynamic HSE
- Доводчики дверей
- Электропривод Багажника
- Панорамная крыша
- Телескопическая регулировка руля
- Проекция на лобовое
- Кнопка запуска двигателя
- Бесключевой доступ
- Кожаная обивка салона
панель отделки Natural Brown Walnut
- Электропривод передних и задних сидений
- Передние сиденья с функцией памяти
- Вентиляция передних и задних сидений
- Подогрев передних и задних сидений
- Сиденья с функцией массажа
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Круиз-контроль
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Функция "Проводи меня домой"
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система распознавания дорожных знаков
- Передний и задний парктроник
- Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Система контроля усталости водителя
- Камера кругового обзора
- Пневмоподвеска

104572

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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