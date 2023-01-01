Land Rover Range Rover Sport
АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ. Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.
Преимущества:
- Комплектация D300 Dynamic HSE
- Доводчики дверей
- Электропривод Багажника
- Панорамная крыша
- Телескопическая регулировка руля
- Проекция на лобовое
- Кнопка запуска двигателя
- Бесключевой доступ
- Кожаная обивка салона
панель отделки Natural Brown Walnut
- Электропривод передних и задних сидений
- Передние сиденья с функцией памяти
- Вентиляция передних и задних сидений
- Подогрев передних и задних сидений
- Сиденья с функцией массажа
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Круиз-контроль
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Функция "Проводи меня домой"
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система распознавания дорожных знаков
- Передний и задний парктроник
- Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Система контроля усталости водителя
- Камера кругового обзора
- Пневмоподвеска
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