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Land Rover Range Rover Velar
2022
8 960 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Land Rover Range Rover Velar 2022

8 960 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover Velar
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация S
  • Год 2022
  • Пробег 2330 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 335897
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 29

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover Velar

Хотите ощутить мощь и комфорт в одном автомобиле? Тогда Land Rover Range Rover Velar - ваш выбор! Легендарный британский внедорожник с прекрасным состоянием, всего одним владельцем и свежим годом выпуска - 2022.

А вот что еще вы получите при покупке этого автомобиля: светодиодные фары, легкосплавные диски, климат-контроль на две зоны, круиз-контроль, обогрев зеркал и сидений, ключевой доступ, 360-градусная камера и многое другое.

В салоне этого Range Rover Velar вы найдете кожаные сиденья, регулируемые водительское сиденье с памятью, электропривод пассажирского сиденья и руля, а также магнитолу с CD и DVD.

Кроме того, автомобиль оснащен системами безопасности, включая подушки безопасности, ABS, систему контроля слепых зон и многое другое.

Этот Range Rover Velar готов к любым приключениям и станет вашим верным спутником на дорогах города и за его пределами. Не упустите свой шанс стать владельцем этого красивого и мощного автомобиля!

id335897

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