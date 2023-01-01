Land Rover Range Rover Velar

Хотите ощутить мощь и комфорт в одном автомобиле? Тогда Land Rover Range Rover Velar - ваш выбор! Легендарный британский внедорожник с прекрасным состоянием, всего одним владельцем и свежим годом выпуска - 2022.

А вот что еще вы получите при покупке этого автомобиля: светодиодные фары, легкосплавные диски, климат-контроль на две зоны, круиз-контроль, обогрев зеркал и сидений, ключевой доступ, 360-градусная камера и многое другое.

В салоне этого Range Rover Velar вы найдете кожаные сиденья, регулируемые водительское сиденье с памятью, электропривод пассажирского сиденья и руля, а также магнитолу с CD и DVD.

Кроме того, автомобиль оснащен системами безопасности, включая подушки безопасности, ABS, систему контроля слепых зон и многое другое.

Этот Range Rover Velar готов к любым приключениям и станет вашим верным спутником на дорогах города и за его пределами. Не упустите свой шанс стать владельцем этого красивого и мощного автомобиля!

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