Land Rover Range Rover Velar

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Land Rover Range Rover Velar, 2019 года выпуска. Электронный ПТС, без регистрации, Вы будете первым владельцем в РФ.

Этот внедорожник сногсшибательно черного цвета обладает всеми характеристиками, чтобы стать вашим идеальным спутником. Начиная от мощного двигателя объемом 3.0 литра и мощностью 340 лошадиных сил, заканчивая полным приводом, который сделает вашу поездку еще более комфортной и безопасной.

Range Rover Velar оснащен самыми передовыми технологиями для вашего удобства и безопасности. Вам будут доступны такие функции, как кондиционер с 2-зонным климатом, подогрев руля и сидений, электрообогрев лобового стекла, система доступа без ключа и многое другое.

Внешний вид этого автомобиля не оставит равнодушным никого. Светодиодные фары и тонированные стекла придают Range Rover Velar неповторимый шик.

Для удобства парковки и маневрирования есть камера заднего вида, датчики парковки и система контроля слепых зон. Автомобиль также оснащен навигационной системой.

А в салоне вас ожидает настоящий оазис комфорта. Кожаные сиденья с электроприводом, панорамная крыша и вентиляция передних сидений - все это делает поездку в Range Rover Velar поистине незабываемой.

Если вы ищете надежный и комфортный автомобиль, то Land Rover Range Rover Velar - отличный вариант для вас. Звоните нам, чтобы узнать больше информации об автомобиле, договориться о просмотре и тест-драйве.

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