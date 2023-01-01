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Land Rover Range Rover Velar
2018
4 549 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Land Rover Range Rover Velar 2018

4 549 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar
Land Rover Range Rover Velar

Характеристики

  • Марка Land Rover
  • Модель Range Rover Velar
  • Поколение I
  • Модификация 2.0d AT (180 л.с.) 4WD
  • Комплектация R-Dynamic S
  • Год 2018
  • Пробег 94698 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 739149
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 099

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Land Rover Range Rover Velar

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Land Rover Range Rover Velar 2018 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера с оригинальным ПТС, что подтверждает его происхождение и надежность.

Кузов данного автомобиля полностью покрыт полиуретановой бронепленкой, что обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений и сохраняет его привлекательный внешний вид на протяжении долгого времени.

Land Rover Range Rover Velar оснащен 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 180 лошадиных сил и передачей AT, что обеспечивает плавное переключение передач и отличную проходимость благодаря полному приводу 4WD. Вы получаете автомобиль, который сочетает в себе мощность и надежность.

Дополнительные возможности этого автомобиля также не оставят вас равнодушными. Он оснащен 2-зонным кондиционером, позволяющим создать комфортную атмосферу в салоне независимо от погодных условий. Панорамная крыша и лобовое стекло добавляют пространства и свежести в интерьере.

Кроме того, вы найдете здесь множество полезных опций, таких как камера заднего вида, тонированные стекла, светодиодные фары, бортовой компьютер, датчик дождя, датчик света, подогрев руля, автоматически складывающиеся зеркала на заднем ходу, электропривод багажника, система электронного контроля устойчивости (ESP), система управления дальним светом, hands-free и регулировка передних сидений.

Не упустите возможность стать владельцем Land Rover Range Rover Velar 2018 года. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором и оформлением покупки. Позвоните нам уже сегодня!

id739149

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