Land Rover Range Rover Velar

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Land Rover Range Rover Velar 2018 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера с оригинальным ПТС, что подтверждает его происхождение и надежность.

Кузов данного автомобиля полностью покрыт полиуретановой бронепленкой, что обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений и сохраняет его привлекательный внешний вид на протяжении долгого времени.

Land Rover Range Rover Velar оснащен 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 180 лошадиных сил и передачей AT, что обеспечивает плавное переключение передач и отличную проходимость благодаря полному приводу 4WD. Вы получаете автомобиль, который сочетает в себе мощность и надежность.

Дополнительные возможности этого автомобиля также не оставят вас равнодушными. Он оснащен 2-зонным кондиционером, позволяющим создать комфортную атмосферу в салоне независимо от погодных условий. Панорамная крыша и лобовое стекло добавляют пространства и свежести в интерьере.

Кроме того, вы найдете здесь множество полезных опций, таких как камера заднего вида, тонированные стекла, светодиодные фары, бортовой компьютер, датчик дождя, датчик света, подогрев руля, автоматически складывающиеся зеркала на заднем ходу, электропривод багажника, система электронного контроля устойчивости (ESP), система управления дальним светом, hands-free и регулировка передних сидений.

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