Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Lexus CT
2011
1 789 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Lexus CT 2011

1 789 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель CT
  • Поколение I
  • Модификация 200h 1.8hyb CVT (99 л.с.)
  • Комплектация F Sport
  • Год 2011
  • Пробег 118822 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 022534
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 99 л.с.
  • Воблер 218

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Lexus CT

Мы предлагаем Вашему вниманию отличный автомобиль - Lexus CT 2011 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Японии в 2021 году и имеет электронный ПТС, а также только одного владельца.

Lexus CT оснащен мультимедийной системой с функцией складывания монитора, камерой заднего вида и ксеноновой оптикой. Кроме того, в автомобиле имеется раздельный климат-контроль, функция запуска двигателя с кнопки, мультимедийное рулевое колесо с кожаной обшивкой и функция выбора режимов езды.

Вы также оцените дополнительные удобства, такие как бортовой компьютер, аудиоподготовка, электропривод зеркал, автоматические электростеклоподъемники, омыватель фар и усилитель руля, а также декоративные элементы салона красного цвета.

Звоните нам прямо сейчас и называйте кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем высокое качество автомобиля и готовы предоставить его новому владельцу с максимальным комфортом и безопасностью.

id022534

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Lexus

Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX

Lexus NX
2018

2 924 170 ₽

Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX Lexus LX

Lexus LX
2020

12 250 000 ₽

Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS Lexus LS

Lexus LS
2013

2 800 000 ₽

Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX

Lexus NX
2017

3 300 000 ₽

Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX

Lexus NX
2014

2 799 000 ₽

Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX

Lexus RX
2020

5 480 000 ₽

Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX

Lexus RX
2015

2 629 000 ₽

Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX Lexus NX

Lexus NX
2015

2 539 000 ₽

Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX

Lexus RX
2019

4 250 000 ₽

Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX Lexus RX

Lexus RX
2022

8 400 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа