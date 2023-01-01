Lexus CT

Мы предлагаем Вашему вниманию отличный автомобиль - Lexus CT 2011 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Японии в 2021 году и имеет электронный ПТС, а также только одного владельца.

Lexus CT оснащен мультимедийной системой с функцией складывания монитора, камерой заднего вида и ксеноновой оптикой. Кроме того, в автомобиле имеется раздельный климат-контроль, функция запуска двигателя с кнопки, мультимедийное рулевое колесо с кожаной обшивкой и функция выбора режимов езды.

Вы также оцените дополнительные удобства, такие как бортовой компьютер, аудиоподготовка, электропривод зеркал, автоматические электростеклоподъемники, омыватель фар и усилитель руля, а также декоративные элементы салона красного цвета.

Звоните нам прямо сейчас и называйте кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем высокое качество автомобиля и готовы предоставить его новому владельцу с максимальным комфортом и безопасностью.

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