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Lexus CT
2011
1 590 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Lexus CT 2011

1 590 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель CT
  • Поколение I
  • Модификация 200h 1.8hyb CVT (99 л.с.)
  • Комплектация Eco
  • Год 2011
  • Пробег 125540 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Фиолетовый
  • VIN 077056
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 99 л.с.
  • Воблер 85

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus CT

Продается автомобиль Lexus CT, 2011 года выпуска!
Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести Lexus CT, привезенный в Россию в 2023 году. Будучи одним из лидеров в индустрии автомобилестроения, компания Lexus не перестает радовать своих клиентов высоким качеством и комфортом.

Этот конкретный экземпляр имеет только одного владельца и поставляется с электронным ПТС, что является дополнительным преимуществом для потенциального покупателя. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль был бережно использован и находится в отличном состоянии.

Комплектация этого Lexus CT включает раздельный климат-контроль, который обеспечит оптимальный комфорт во время поездки в любую погоду. Кроме того, автомобиль оснащен камерой заднего вида, что облегчит парковку и повысит безопасность маневрирования на дороге.

Не упустите возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и наши специалисты предоставят вам всю необходимую информацию о Lexus CT 2011 года выпуска.

id077056

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