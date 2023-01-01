Lexus CT

Продается автомобиль Lexus CT, 2011 года выпуска!

Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести Lexus CT, привезенный в Россию в 2023 году. Будучи одним из лидеров в индустрии автомобилестроения, компания Lexus не перестает радовать своих клиентов высоким качеством и комфортом.

Этот конкретный экземпляр имеет только одного владельца и поставляется с электронным ПТС, что является дополнительным преимуществом для потенциального покупателя. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль был бережно использован и находится в отличном состоянии.

Комплектация этого Lexus CT включает раздельный климат-контроль, который обеспечит оптимальный комфорт во время поездки в любую погоду. Кроме того, автомобиль оснащен камерой заднего вида, что облегчит парковку и повысит безопасность маневрирования на дороге.

Не упустите возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и наши специалисты предоставят вам всю необходимую информацию о Lexus CT 2011 года выпуска.

id077056