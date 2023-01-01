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Lexus CT
2011
1 449 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Lexus CT 2011

1 449 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT
Lexus CT

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель CT
  • Поколение I
  • Модификация 200h 1.8hyb CVT (99 л.с.)
  • Год 2011
  • Пробег 52704 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • VIN 043071
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 99 л.с.
  • Воблер 104

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus CT

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам высококачественный автомобиль Lexus CT 2011 года выпуска. Данный авто был ввезен в РФ только в декабре 2022 года и на данный момент имеет всего одного владельца.

Автомобиль оснащен различными функциями и технологиями, такими как мультимедийная система, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, раздельный климат контроль, омыватель фар, датчик дождя и многое другое.

Стоит также отметить, что данный автомобиль прошел тщательную проверку и имеет электронный ПТС. Вы можете быть уверены в качестве данного автомобиля и его безопасности на дороге.

Не упустите свой шанс приобрести такой замечательный автомобиль Lexus CT 2011 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы помочь вам с выбором авто и ответить на все возникшие вопросы.

id043071

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
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