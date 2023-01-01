Lexus CT

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам высококачественный автомобиль Lexus CT 2011 года выпуска. Данный авто был ввезен в РФ только в декабре 2022 года и на данный момент имеет всего одного владельца.

Автомобиль оснащен различными функциями и технологиями, такими как мультимедийная система, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, раздельный климат контроль, омыватель фар, датчик дождя и многое другое.

Стоит также отметить, что данный автомобиль прошел тщательную проверку и имеет электронный ПТС. Вы можете быть уверены в качестве данного автомобиля и его безопасности на дороге.

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