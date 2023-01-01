Lexus ES

Уважаемые автомобилисты, представляем вашему вниманию уникальное предложение – выгодную покупку автомобиля Lexus ES 2019 года выпуска. Автомобиль приобретался у официального дилера, имеет только одного владельца и оригинальный ПТС.

Lexus ES – это воплощение высоких технологий и комфорта. Автомобиль оснащен двигателем 2.5 AT (200 л.с.), который обеспечивает плавную и мощную езду. В салоне автомобиля вы найдете все необходимые функции для комфортной передвижения: множество опций, уютную обивку, мультимедийную систему, систему климат-контроля и многое другое.

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