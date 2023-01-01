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Lexus ES
2019
4 385 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Lexus ES 2019

4 385 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель ES
  • Поколение VII
  • Модификация 250 2.5 AT (200 л.с.)
  • Комплектация Premium
  • Год 2019
  • Пробег 49187 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • VIN 012682
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 45

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus ES

Уважаемые автомобилисты, представляем вашему вниманию уникальное предложение – выгодную покупку автомобиля Lexus ES 2019 года выпуска. Автомобиль приобретался у официального дилера, имеет только одного владельца и оригинальный ПТС.

Lexus ES – это воплощение высоких технологий и комфорта. Автомобиль оснащен двигателем 2.5 AT (200 л.с.), который обеспечивает плавную и мощную езду. В салоне автомобиля вы найдете все необходимые функции для комфортной передвижения: множество опций, уютную обивку, мультимедийную систему, систему климат-контроля и многое другое.

Наша компания готова предоставить вам полную информацию о данном автомобиле, а также подробную консультацию по его приобретению.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Обратитесь к профессионалам, чтобы получить максимально выгодное предложение на покупку автомобиля Lexus ES!

id012682

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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