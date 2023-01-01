Lexus ES

Добро пожаловать в мир Lexus! Мы рады представить вам автомобиль Lexus ES, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС, а также двух владельцев.

Комфорт и безопасность на дороге - это то, что вы получите, приобретая этот автомобиль. Он оснащен кондиционером с климат-контролем 2-зонным, люком, светодиодными фарами, датчиками дождя и света. Кроме того, он оснащен круиз-контролем, навигационной системой, подогревом руля, обогревом сидений и электрообогревом лобового стекла.

Для вашей безопасности и удобства автомобиль оснащен электроприводом зеркал и камерой заднего вида. Безопасность на дороге - это наш приоритет, поэтому мы уделяем особое внимание этому аспекту.

Lexus ES, 2020 года выпуска - это не только комфорт и безопасность, но и стильный дизайн. Этот автомобиль привлекает взгляды со всех сторон благодаря своей элегантности и изысканности.

Если вы хотите приобрести этот автомобиль, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю, чтобы вы могли сделать правильный выбор.

Lexus ES, 2020 года выпуска - это автомобиль, который не оставит вас равнодушным. Он подарит вам комфорт и безопасность на дороге, а также стильный дизайн, который привлечет взгляды окружающих. Не упустите свой шанс приобрести этот автомобиль уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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