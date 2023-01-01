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Lexus ES
2020
4 740 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Lexus ES 2020

4 740 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель ES
  • Поколение VII
  • Модификация 250 2.5 AT (200 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 36280 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 030976
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2487 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 200 л.с.
  • Воблер 138

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus ES

Добро пожаловать в мир Lexus! Мы рады представить вам автомобиль Lexus ES, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС, а также двух владельцев.

Комфорт и безопасность на дороге - это то, что вы получите, приобретая этот автомобиль. Он оснащен кондиционером с климат-контролем 2-зонным, люком, светодиодными фарами, датчиками дождя и света. Кроме того, он оснащен круиз-контролем, навигационной системой, подогревом руля, обогревом сидений и электрообогревом лобового стекла.

Для вашей безопасности и удобства автомобиль оснащен электроприводом зеркал и камерой заднего вида. Безопасность на дороге - это наш приоритет, поэтому мы уделяем особое внимание этому аспекту.

Lexus ES, 2020 года выпуска - это не только комфорт и безопасность, но и стильный дизайн. Этот автомобиль привлекает взгляды со всех сторон благодаря своей элегантности и изысканности.

Если вы хотите приобрести этот автомобиль, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю, чтобы вы могли сделать правильный выбор.

Lexus ES, 2020 года выпуска - это автомобиль, который не оставит вас равнодушным. Он подарит вам комфорт и безопасность на дороге, а также стильный дизайн, который привлечет взгляды окружающих. Не упустите свой шанс приобрести этот автомобиль уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id030976

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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