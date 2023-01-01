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Lexus ES
2019
4 199 000 ₽
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Lexus ES 2019

4 199 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель ES
  • Поколение VII
  • Модификация 300h 2.5hyb CVT (178 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 31679 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 045930
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 178 л.с.
  • Воблер 154

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus ES

Уважаемые автолюбители!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Lexus ES, 2019 года выпуска, ввезенный в 2023 году. Что гарантирует его высокое качество и надежность.

Один из главных плюсов данного автомобиля - его электронный ПТС, который является гарантией его легальности и отсутствия проблем с документами. Вы можете быть уверены в его законности и надежности.

Кузов автомобиля находится в заводском лакокрасочном покрытии, которое сохраняет свою первоначальную яркость и блеск на протяжении всего срока эксплуатации. Оно также защищает автомобиль от внешних воздействий и поддерживает его привлекательный внешний вид.

Автомобиль Lexus ES оснащен легкосплавными дисками R 17, задними противотуманными фонарями, биксеноновыми фарами и светодиодными ходовыми огнями. Он также имеет электроподогрев зеркал, электропривод боковых зеркал с повторителями указателей поворота и обогрев заднего стекла.

Внутри автомобиля вас ждет кожаная оплетка рулевого колеса, управление аудиосистемой на руле, кнопка запуска двигателя и цветной многофункциональный дисплей. Кожаная обивка салона, электроподогрев передних сидений и электропривод водительского и пассажирского сидений обеспечат комфорт во время поездок.

Автомобиль также оснащен дистанционным ключом, бесключевым доступом, переключателем режимов движения ECO/NORMAL/SPORT, круиз-контролем и системой контроля давления в шинах. Система управления дальним светом, система мониторинга слепых зон, передний и задний парктроник обеспечат безопасность во время движения.

Для вашего удобства автомобиль Lexus ES оснащен премиальной аудиосистемой с Bluetooth, AUX и USB, а также полноцветным ЖК-монитором 8". Датчики дождя и света обеспечат комфортную езду в любых погодных условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором автомобиля, который подойдет именно вам.

Не упустите возможность стать обладателем этого надежного и стильного автомобиля Lexus ES. Ждем вас в нашем автосалоне!

id045930

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Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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