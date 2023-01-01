Lexus ES

Уважаемые автолюбители!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Lexus ES, 2019 года выпуска, ввезенный в 2023 году. Что гарантирует его высокое качество и надежность.

Один из главных плюсов данного автомобиля - его электронный ПТС, который является гарантией его легальности и отсутствия проблем с документами. Вы можете быть уверены в его законности и надежности.

Кузов автомобиля находится в заводском лакокрасочном покрытии, которое сохраняет свою первоначальную яркость и блеск на протяжении всего срока эксплуатации. Оно также защищает автомобиль от внешних воздействий и поддерживает его привлекательный внешний вид.

Автомобиль Lexus ES оснащен легкосплавными дисками R 17, задними противотуманными фонарями, биксеноновыми фарами и светодиодными ходовыми огнями. Он также имеет электроподогрев зеркал, электропривод боковых зеркал с повторителями указателей поворота и обогрев заднего стекла.

Внутри автомобиля вас ждет кожаная оплетка рулевого колеса, управление аудиосистемой на руле, кнопка запуска двигателя и цветной многофункциональный дисплей. Кожаная обивка салона, электроподогрев передних сидений и электропривод водительского и пассажирского сидений обеспечат комфорт во время поездок.

Автомобиль также оснащен дистанционным ключом, бесключевым доступом, переключателем режимов движения ECO/NORMAL/SPORT, круиз-контролем и системой контроля давления в шинах. Система управления дальним светом, система мониторинга слепых зон, передний и задний парктроник обеспечат безопасность во время движения.

Для вашего удобства автомобиль Lexus ES оснащен премиальной аудиосистемой с Bluetooth, AUX и USB, а также полноцветным ЖК-монитором 8". Датчики дождя и света обеспечат комфортную езду в любых погодных условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором автомобиля, который подойдет именно вам.

Не упустите возможность стать обладателем этого надежного и стильного автомобиля Lexus ES. Ждем вас в нашем автосалоне!

id045930