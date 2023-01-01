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Lexus ES
2013
2 509 000 ₽
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Lexus ES 2013

2 509 000 ₽
Возможна доставка
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Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES
Lexus ES

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель ES
  • Поколение VI
  • Модификация 250 2.5 AT (184 л.с.)
  • Комплектация Executive
  • Год 2013
  • Пробег 143129 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Коричневый
  • Воблер 110
  • VIN 025222
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2494 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus ES

Преимущества:
- Люк
- Датчик света
- Обогрев сидений
- Электропривод руля
- Передние и задние датчики парковки

025222

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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