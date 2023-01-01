Lexus ES
Преимущества:
- Светодиодные фары
- Cветодиодные задние фонари
- Датчик света
- Датчик дождя
- Остекление с защитой от ультрафиолета
- Управление аудиосистемой на руле
- Цветной многофункциональный дисплей
- Кнопка запуска двигателя
- Кожаная обивка салона
- Электроподогрев передних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Память расположения сиденья
- Электроподогрев рулевого колеса
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Полноцветный ЖК-монитор
- Камера заднего обзора
- Бортовой компьютер
- Ионизатор воздуха Nanoe
001416