Lexus GS

Хотите почувствовать истинное удовольствие от вождения? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на автомобиль Lexus GS 250 2.5 AT. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и непревзойденное качество.

Lexus GS - это седан, который воплощает в себе элегантность и роскошь. Серебряный цвет кузова придает ему особый шарм и привлекает взгляды прохожих. Но внешняя привлекательность - это только начало.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для вашего комфорта и безопасности. Кондиционер с климат-контролем в двух зонах обеспечит идеальный микроклимат в салоне в любое время года. Тонированные стекла защитят вас от палящего солнца, а ксеноновые фары обеспечат отличную видимость на дороге даже в темное время суток.

Легкосплавные диски диаметром 18 дюймов придают автомобилю стильный и динамичный вид. А благодаря системе доступа без ключа вы сможете войти в свой Lexus GS, не тратя время на поиск ключей в сумке или кармане.

Внутри салона вас ждет настоящий комфорт. Кожаные сиденья, регулируемые с памятью для водителя, позволят вам найти идеальное положение за рулем. А электропривод сиденья пассажира и руля обеспечат максимальную удобство для всех пассажиров.

Lexus GS 250 2.5 AT оснащен множеством систем безопасности, включая антиблокировочную систему, систему курсовой устойчивости и подушки безопасности. Вы можете быть уверены в своей безопасности на дороге.

Не забудьте и о развлечениях. В автомобиле установлена магнитола с возможностью проигрывания CD и DVD. А камера заднего вида поможет вам с легкостью парковаться даже в самых тесных местах.

Не упустите шанс стать обладателем этого роскошного автомобиля. Звоните прямо сейчас и сделайте свою жизнь ярче с Lexus.

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