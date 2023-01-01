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Lexus GS
2012
2 098 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Lexus GS 2012

2 098 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
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Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS
Lexus GS

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель GS
  • Поколение IV
  • Модификация 250 2.5 AT (208 л.с.)
  • Комплектация Executive
  • Год 2012
  • Пробег 116861 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 001360
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2500 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 208 л.с.
  • Воблер 108

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus GS

Хотите почувствовать истинное удовольствие от вождения? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на автомобиль Lexus GS 250 2.5 AT. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и непревзойденное качество.

Lexus GS - это седан, который воплощает в себе элегантность и роскошь. Серебряный цвет кузова придает ему особый шарм и привлекает взгляды прохожих. Но внешняя привлекательность - это только начало.

Этот автомобиль оснащен всем необходимым для вашего комфорта и безопасности. Кондиционер с климат-контролем в двух зонах обеспечит идеальный микроклимат в салоне в любое время года. Тонированные стекла защитят вас от палящего солнца, а ксеноновые фары обеспечат отличную видимость на дороге даже в темное время суток.

Легкосплавные диски диаметром 18 дюймов придают автомобилю стильный и динамичный вид. А благодаря системе доступа без ключа вы сможете войти в свой Lexus GS, не тратя время на поиск ключей в сумке или кармане.

Внутри салона вас ждет настоящий комфорт. Кожаные сиденья, регулируемые с памятью для водителя, позволят вам найти идеальное положение за рулем. А электропривод сиденья пассажира и руля обеспечат максимальную удобство для всех пассажиров.

Lexus GS 250 2.5 AT оснащен множеством систем безопасности, включая антиблокировочную систему, систему курсовой устойчивости и подушки безопасности. Вы можете быть уверены в своей безопасности на дороге.

Не забудьте и о развлечениях. В автомобиле установлена магнитола с возможностью проигрывания CD и DVD. А камера заднего вида поможет вам с легкостью парковаться даже в самых тесных местах.

Не упустите шанс стать обладателем этого роскошного автомобиля. Звоните прямо сейчас и сделайте свою жизнь ярче с Lexus.

id001360

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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Отдел продаж: +7 861 205 28 89
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