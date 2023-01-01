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Lexus GX
2014
4 169 000 ₽
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Lexus GX 2014

4 169 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель GX
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 460 4.6 AT (296 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 208178 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 127
  • VIN 084034
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 4608 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 296 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus GX

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Люк
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Дистанционный запуск двигателя
- Обратная связь
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Пневмоподвеска
- Вентиляция передних сидений

084034

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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