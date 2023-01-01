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Lexus GX
2022
10 498 000 ₽
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Lexus GX 2022

10 498 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX
Lexus GX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель GX
  • Поколение II Рестайлинг 2
  • Модификация 460 4.6 AT (305 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 10648 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 240
  • VIN 328586
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 4608 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 305 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus GX

Преимущества:

- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Люк
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений
- Количество мест (7)
- Регулировка руля (электро)
- Камера заднего вида

328586

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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