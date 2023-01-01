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Lexus IS
2021
4 440 000 ₽
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Lexus IS 2021

4 440 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель IS
  • Поколение III Рестайлинг 2
  • Модификация 300 2.0 AT (245 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 3788 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 115706
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.
  • Воблер 225

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus IS

Fresh Auto предлагает Вашему вниманию премиальный седан Lexus IS. Это автомобиль для тех, кто любит элегантность и комфорт. Ввезён из США в 2022 году, данный автомобиль имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие. Без регистрации, Вы будете первым владельцем.

Внутри автомобиля Вас ждет кожаный салон, с электроприводом и вентиляцией передних сидений. На борту 2-зонный климат-контроль, люк с электроприводом, обогрев руля. Кроме того, Вам будет доступен бесключевой доступ в салон и запуск двигателя. Автомобиль также оснащен камерой заднего вида и датчиками парковки.

Не менее важными элементами являются датчики дождя и света, а также круиз-контроль. Вы сможете уверенно управлять автомобилем, наслаждаясь ездой и комфортом.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля. Fresh Auto поможет Вам в выборе лучшего варианта.

id115706

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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