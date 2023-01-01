Lexus IS

Fresh Auto предлагает Вашему вниманию премиальный седан Lexus IS. Это автомобиль для тех, кто любит элегантность и комфорт. Ввезён из США в 2022 году, данный автомобиль имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие. Без регистрации, Вы будете первым владельцем.

Внутри автомобиля Вас ждет кожаный салон, с электроприводом и вентиляцией передних сидений. На борту 2-зонный климат-контроль, люк с электроприводом, обогрев руля. Кроме того, Вам будет доступен бесключевой доступ в салон и запуск двигателя. Автомобиль также оснащен камерой заднего вида и датчиками парковки.

Не менее важными элементами являются датчики дождя и света, а также круиз-контроль. Вы сможете уверенно управлять автомобилем, наслаждаясь ездой и комфортом.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля. Fresh Auto поможет Вам в выборе лучшего варианта.

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