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Lexus IS
2018
3 100 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Lexus IS 2018

3 100 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель IS
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 300 2.0 AT (245 л.с.)
  • Комплектация F Sport Executive
  • Год 2018
  • Пробег 79920 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 076483
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.
  • Воблер 201

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus IS

Уважаемые клиенты, мы рады представить вам привлекательное предложение от нашей компании – автомобиль Lexus IS, 2018 года с оригинальным ПТС. Этот автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии и обладает всей надежностью и престижностью, свойственными марке Lexus.

К тому же передняя часть автомобиля покрыта бронепленкой, что обеспечивает максимальную защиту от повреждений и царапин. А благодаря наличию камеры заднего вида, парковка и маневрирование станут легкой задачей для водителя.

Lexus IS оснащен 2-зонным климат-контролем и подогревом сидений, что создает максимальное удобство для пассажиров. Также, есть бесключевой доступ и запуск двигателя, что сделает использование автомобиля более комфортным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность приобрести красивый, стильный и невероятно удобный автомобиль Lexus IS 2018 года.

id076483

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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