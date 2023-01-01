Lexus IS

Уважаемые клиенты, мы рады представить вам привлекательное предложение от нашей компании – автомобиль Lexus IS, 2018 года с оригинальным ПТС. Этот автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии и обладает всей надежностью и престижностью, свойственными марке Lexus.

К тому же передняя часть автомобиля покрыта бронепленкой, что обеспечивает максимальную защиту от повреждений и царапин. А благодаря наличию камеры заднего вида, парковка и маневрирование станут легкой задачей для водителя.

Lexus IS оснащен 2-зонным климат-контролем и подогревом сидений, что создает максимальное удобство для пассажиров. Также, есть бесключевой доступ и запуск двигателя, что сделает использование автомобиля более комфортным.

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