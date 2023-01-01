Lexus IS

Преимущества:

- Автомобиль был ввезен в 2023 году

- 1 владелец

- Максимальная комплектация

Lexus IS 350 F-Sport

-19 диски F-Sport

- Широкий монитор

-Apple CarPlay

-Дистроник

-Line Assist

- Автоматическое торможение

- Камера заднего вида

- Система удержания в полосе

- Активный круиз контроль

- Датчик предупреждения о столкновении

- Помощь при старте в гору

- Свето-диодная оптика с автоматическим переключением дальнего света

- Датчик слепых зон

- Память сидений

- ЛЮК

- Вентиляция передних сидений

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