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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Lexus IS
2021
6 250 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Lexus IS 2021

6 250 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
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Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS
Lexus IS

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель IS
  • Поколение III Рестайлинг 2
  • Модификация 350 3.5 AT (311 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2021
  • Пробег 18756 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 048932
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3456 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 311 л.с.
  • Воблер 11

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus IS

Преимущества:
- Автомобиль был ввезен в 2023 году
- 1 владелец
- Максимальная комплектация
Lexus IS 350 F-Sport
-19 диски F-Sport
- Широкий монитор
-Apple CarPlay
-Дистроник
-Line Assist
- Автоматическое торможение
- Камера заднего вида
- Система удержания в полосе
- Активный круиз контроль
- Датчик предупреждения о столкновении
- Помощь при старте в гору
- Свето-диодная оптика с автоматическим переключением дальнего света
- Датчик слепых зон
- Память сидений
- ЛЮК
- Вентиляция передних сидений

id048932

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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