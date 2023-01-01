Lexus IS
Преимущества:
- Автомобиль был ввезен в 2023 году
- 1 владелец
- Максимальная комплектация
Lexus IS 350 F-Sport
-19 диски F-Sport
- Широкий монитор
-Apple CarPlay
-Дистроник
-Line Assist
- Автоматическое торможение
- Камера заднего вида
- Система удержания в полосе
- Активный круиз контроль
- Датчик предупреждения о столкновении
- Помощь при старте в гору
- Свето-диодная оптика с автоматическим переключением дальнего света
- Датчик слепых зон
- Память сидений
- ЛЮК
- Вентиляция передних сидений
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