Lexus LS

Уважаемые автолюбители!

Мы рады предложить Вам уникальный автомобиль Lexus LS, который был приобретен у официального дилера и имеет комплектацию f sport. Этот автомобиль обладает множеством дополнительных опций, которые обеспечат Вам максимальный комфорт и безопасность на дороге.

Климат-контроль 3-зонный, Led оптика, подогрев передних сидений, система доступа без ключа, электропривод крышки багажника, тонированные стекла, люк, темный салон, электропривод зеркал - это лишь некоторые из преимуществ данного автомобиля.

Система помощи при парковке (задняя), камера заднего вида, штатная навигационная система, круиз-контроль и обогрев зеркал - это дополнительные опции, которые сделают Вашу поездку максимально комфортной и безопасной.

Кожаный салон, электрорегулировка руля, сиденье водителя с памятью положения и электрорегулировкой, подушки безопасности боковые и водительская и пассажирская - это дополнительные опции, которые обеспечат Вашу безопасность на дороге.

Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система стабилизации (ESP) - это опции, которые обеспечат Вам безопасность на дороге.

При покупке данного автомобиля, Вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы предоставить Вам полную информацию о данном автомобиле и помочь с его приобретением. Мы гарантируем отличное качество автомобиля и профессиональный сервис!

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