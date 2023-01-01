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Lexus LS
2013
2 800 000 ₽
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Lexus LS 2013

2 800 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель LS
  • Поколение IV Рестайлинг 2
  • Модификация 600h 5.0hyb CVT (394 л.с.) 4WD
  • Год 2013
  • Пробег 136800 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 015832
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 4969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 394 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus LS

Уважаемые автолюбители!

Мы рады предложить Вам уникальный автомобиль Lexus LS, который был приобретен у официального дилера и имеет комплектацию f sport. Этот автомобиль обладает множеством дополнительных опций, которые обеспечат Вам максимальный комфорт и безопасность на дороге.

Климат-контроль 3-зонный, Led оптика, подогрев передних сидений, система доступа без ключа, электропривод крышки багажника, тонированные стекла, люк, темный салон, электропривод зеркал - это лишь некоторые из преимуществ данного автомобиля.

Система помощи при парковке (задняя), камера заднего вида, штатная навигационная система, круиз-контроль и обогрев зеркал - это дополнительные опции, которые сделают Вашу поездку максимально комфортной и безопасной.

Кожаный салон, электрорегулировка руля, сиденье водителя с памятью положения и электрорегулировкой, подушки безопасности боковые и водительская и пассажирская - это дополнительные опции, которые обеспечат Вашу безопасность на дороге.

Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система стабилизации (ESP) - это опции, которые обеспечат Вам безопасность на дороге.

При покупке данного автомобиля, Вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы предоставить Вам полную информацию о данном автомобиле и помочь с его приобретением. Мы гарантируем отличное качество автомобиля и профессиональный сервис!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

id015832

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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