Lexus LS
ОНЛАЙН-КОМИССИЯ Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера в ноябре 2013 года
- Аудиосистема Mark Levinson
- Четырехзонный климат-контроль
- Вентиляция и электропривод с функцией памяти всех сидений, задние с функцией массажа
- Монитор для задних пассажиров
- Камера заднего вида
- Навигационная система
- Автодоводчики дверей
- Люк с электроприводом
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Биксеноновая головная оптика
- Электропривод и обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Обогрев всех сидений
- Пневмоподвеска
- Система контроля слепых зон
006130