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Lexus LS
2013
4 200 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Lexus LS 2013

4 200 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS
Lexus LS

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель LS
  • Поколение IV Рестайлинг 2
  • Модификация 460 L 4.6 AT (370 л.с.) 4WD
  • Комплектация Luxury
  • Год 2013
  • Пробег 164575 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • Воблер 75
  • VIN 006130
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 4608 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 370 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus LS

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера в ноябре 2013 года
- Аудиосистема Mark Levinson
- Четырехзонный климат-контроль
- Вентиляция и электропривод с функцией памяти всех сидений, задние с функцией массажа
- Монитор для задних пассажиров
- Камера заднего вида
- Навигационная система
- Автодоводчики дверей
- Люк с электроприводом
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Биксеноновая головная оптика
- Электропривод и обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Обогрев всех сидений
- Пневмоподвеска
- Система контроля слепых зон

006130

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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