Lexus LS

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера в ноябре 2013 года

- Аудиосистема Mark Levinson

- Четырехзонный климат-контроль

- Вентиляция и электропривод с функцией памяти всех сидений, задние с функцией массажа

- Монитор для задних пассажиров

- Камера заднего вида

- Навигационная система

- Автодоводчики дверей

- Люк с электроприводом

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Биксеноновая головная оптика

- Электропривод и обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Обогрев всех сидений

- Пневмоподвеска

- Система контроля слепых зон

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