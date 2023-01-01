Lexus LX

Представляем Вашему вниманию автомобиль Lexus LX, приобретенный у официального дилера с заводским лакокрасочным покрытием. Он имеет 2 владельца и электронный ПТС. В этом автомобиле имеются новейшие технологии, которые сделают Вашу поездку комфортной и безопасной.

Существуют многочисленные дополнительные возможности, в том числе проекционный дисплей, электропривод передних сидений, вентиляция и обогрев сидений, два 11.6" LCD монитора, обогрев руля, пневмоподвеска, навигация, камера заднего вида, камера 360, электропривод багажника, удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, люк, раздельный климат-контроль, аудиосистема премиум класса Mark Levinson с 19-ю динамиками, система мониторинга "слепых зон" в зеркалах, беспроводное зарядное устройство для смартфона и система оповещения о непреднамеренном пересечении разметки дороги с функцией удержания автомобиля в полосе.

Дополнительным оборудованием являются сигнализация "Pandora", охранный комплекс "Игла", охранный комплекс "Цезарь Сателлит", механическая блокировка КПП и механическая блокировка капота.

Вы оцените высокий уровень комфорта и безопасности, который предоставляет этот автомобиль Lexus LX. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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