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Lexus LX
2020
10 999 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Lexus LX 2020

10 999 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель LX
  • Поколение III Рестайлинг 2
  • Модификация 570 5.7 AT (367 л.с.) 4WD
  • Комплектация Heritage V8
  • Год 2020
  • Пробег 41354 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 336715
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5663 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 367 л.с.
  • Воблер 335

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus LX

Представляем Вашему вниманию автомобиль Lexus LX, приобретенный у официального дилера с заводским лакокрасочным покрытием. Он имеет 2 владельца и электронный ПТС. В этом автомобиле имеются новейшие технологии, которые сделают Вашу поездку комфортной и безопасной.

Существуют многочисленные дополнительные возможности, в том числе проекционный дисплей, электропривод передних сидений, вентиляция и обогрев сидений, два 11.6" LCD монитора, обогрев руля, пневмоподвеска, навигация, камера заднего вида, камера 360, электропривод багажника, удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, люк, раздельный климат-контроль, аудиосистема премиум класса Mark Levinson с 19-ю динамиками, система мониторинга "слепых зон" в зеркалах, беспроводное зарядное устройство для смартфона и система оповещения о непреднамеренном пересечении разметки дороги с функцией удержания автомобиля в полосе.

Дополнительным оборудованием являются сигнализация "Pandora", охранный комплекс "Игла", охранный комплекс "Цезарь Сателлит", механическая блокировка КПП и механическая блокировка капота.

Вы оцените высокий уровень комфорта и безопасности, который предоставляет этот автомобиль Lexus LX. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id336715

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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