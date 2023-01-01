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Lexus LX
2021
12 330 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Lexus LX 2021

12 330 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель LX
  • Поколение III Рестайлинг 2
  • Модификация 450d 4.5d AT (272 л.с.) 4WD
  • Комплектация Black Vision
  • Год 2021
  • Пробег 40664 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 013244
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 4461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 272 л.с.
  • Воблер 144

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus LX

Уважаемые покупатели, если вы ищете мощный и надежный внедорожник, который сможет справиться с любыми дорожными условиями, то мы рады представить вам Lexus LX 450d 4.5d AT (272 л.с.) 4WD. Этот автомобиль – воплощение роскоши и комфорта на колесах, который подарит вам незабываемые моменты в путешествиях.

Lexus LX 450d 4.5d AT (272 л.с.) 4WD – это не просто внедорожник, это мощный и надежный автомобиль, который способен преодолеть любые препятствия. Состояние автомобиля отличное, ведь владелец был только один.

Этот Lexus LX 450d 4.5d AT (272 л.с.) 4WD имеет множество особенностей, таких как климат-контроль более, чем на 3 зоны, светодиодные фары, навигационную систему, парктроник, камеру заднего вида и камеру 360°, которые обеспечат вам комфорт и безопасность во время поездки.

Внутри автомобиля вы найдете роскошный салон из кожи темного цвета, регулировку сидений водителя с памятью, регулировку сидения пассажира с электроприводом, электропривод зеркал и электростеклоподъемники (все), которые обеспечат вам максимальный комфорт во время поездки.

Lexus LX 450d 4.5d AT (272 л.с.) 4WD также оснащен антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости и подушками безопасности (фронтальные + боковые), что обеспечит вам максимальную безопасность на дороге.

Не упустите возможность приобрести этот роскошный и мощный внедорожник Lexus LX 450d 4.5d AT (272 л.с.) 4WD в черном цвете, который готов к новым приключениям. Свяжитесь с нами прямо сейчас и станьте обладателем этого великолепного автомобиля!

id013244

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
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