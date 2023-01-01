Lexus LX

Уважаемые покупатели, если вы ищете мощный и надежный внедорожник, который сможет справиться с любыми дорожными условиями, то мы рады представить вам Lexus LX 450d 4.5d AT (272 л.с.) 4WD. Этот автомобиль – воплощение роскоши и комфорта на колесах, который подарит вам незабываемые моменты в путешествиях.

Lexus LX 450d 4.5d AT (272 л.с.) 4WD – это не просто внедорожник, это мощный и надежный автомобиль, который способен преодолеть любые препятствия. Состояние автомобиля отличное, ведь владелец был только один.

Этот Lexus LX 450d 4.5d AT (272 л.с.) 4WD имеет множество особенностей, таких как климат-контроль более, чем на 3 зоны, светодиодные фары, навигационную систему, парктроник, камеру заднего вида и камеру 360°, которые обеспечат вам комфорт и безопасность во время поездки.

Внутри автомобиля вы найдете роскошный салон из кожи темного цвета, регулировку сидений водителя с памятью, регулировку сидения пассажира с электроприводом, электропривод зеркал и электростеклоподъемники (все), которые обеспечат вам максимальный комфорт во время поездки.

Lexus LX 450d 4.5d AT (272 л.с.) 4WD также оснащен антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости и подушками безопасности (фронтальные + боковые), что обеспечит вам максимальную безопасность на дороге.

Не упустите возможность приобрести этот роскошный и мощный внедорожник Lexus LX 450d 4.5d AT (272 л.с.) 4WD в черном цвете, который готов к новым приключениям. Свяжитесь с нами прямо сейчас и станьте обладателем этого великолепного автомобиля!

id013244