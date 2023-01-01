Lexus LX

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Lexus LX, 2016 года выпуска. Это надежный и комфортабельный внедорожник, который станет вашим надежным спутником на любых дорогах.

Этот автомобиль имеет все необходимые характеристики, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт и безопасность во время поездок. Lexus LX имеет оригинальный ПТС и всего двух владельцев.

Кожаный салон, камеры кругового обзора и датчики парковки, 3-зонный климат-контроль и обогрев сидений, навигационная система, бесключевой доступ и запуск двигателя – это лишь небольшой перечень технических особенностей этого прекрасного автомобиля.

Все эти характеристики делают этот автомобиль идеальным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт. Если вы ищете надежный автомобиль, который будет служить вам на протяжении многих лет, то Lexus LX – это именно то, что вам нужно.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку в самые короткие сроки.

id003141