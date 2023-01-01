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Lexus LX
2016
7 180 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Lexus LX 2016

7 180 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель LX
  • Поколение III Рестайлинг 2
  • Модификация 450d 4.5d AT (272 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 94711 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 003141
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 4461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 272 л.с.
  • Воблер 133

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus LX

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам Lexus LX, 2016 года выпуска. Это надежный и комфортабельный внедорожник, который станет вашим надежным спутником на любых дорогах.

Этот автомобиль имеет все необходимые характеристики, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт и безопасность во время поездок. Lexus LX имеет оригинальный ПТС и всего двух владельцев.

Кожаный салон, камеры кругового обзора и датчики парковки, 3-зонный климат-контроль и обогрев сидений, навигационная система, бесключевой доступ и запуск двигателя – это лишь небольшой перечень технических особенностей этого прекрасного автомобиля.

Все эти характеристики делают этот автомобиль идеальным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт. Если вы ищете надежный автомобиль, который будет служить вам на протяжении многих лет, то Lexus LX – это именно то, что вам нужно.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку в самые короткие сроки.

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