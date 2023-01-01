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Lexus LX
2010
3 649 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Lexus LX 2010

3 649 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
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Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX
Lexus LX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель LX
  • Поколение III
  • Модификация 570 5.7 AT (367 л.с.) 4WD
  • Год 2010
  • Пробег 219085 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 050623
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5663 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 367 л.с.
  • Воблер 13

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus LX

Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Оригинал ПТС
- Климат 3-зонный
- Люк
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 20
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Датчик дождя
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Количество мест (7)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Камера передняя
- Программируемый предпусковой отопитель

id050623

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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