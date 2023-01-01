Lexus LX
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Оригинал ПТС
- Климат 3-зонный
- Люк
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 20
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Датчик дождя
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Количество мест (7)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Камера передняя
- Программируемый предпусковой отопитель
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