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Lexus NX
2015
2 330 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Lexus NX 2015

2 330 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель NX
  • Поколение I
  • Модификация 200 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Progressive
  • Год 2015
  • Пробег 191319 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • VIN 002192
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1986 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 72

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus NX

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Мы рады представить вашему вниманию эксклюзивное предложение - автомобиль класса люкс, Lexus NX 2015 года выпуска. Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Вы заметите замечательное качество исполнения в каждой детали, начиная от заводского лакокрасочного покрытия и заканчивая дилерским обслуживанием.

Кроме того, Lexus NX 2015 года имеет всего одного собственника, что говорит о том, что автомобиль был бережно ухожен и находился в надежных руках. А благодаря полному приводу, вы сможете с комфортом путешествовать по любой дороге, в том числе и в условиях суровой зимы.

Комплектация этого автомобиля порадует даже самых требовательных владельцев. Внутренний салон выполнен в комбинированном стиле, высококачественные материалы и функциональность создают особую атмосферу комфорта. Вы сможете наслаждаться климат-контролем, регулируемыми зеркалами с функцией складывания, а также подогревом сидений. Приятным бонусом станут оригинальные 17-дюймовые диски, которые отлично вписываются в дизайн автомобиля.

Ну а теперь самое главное - звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы получите подробную информацию о техническом состоянии и истории автомобиля. Не упустите шанс приобрести уникальный автомобиль, который подарит вам незабываемое впечатление от вождения и станет верным другом на долгие годы!

id002192

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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