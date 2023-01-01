Lexus NX

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Мы рады представить вашему вниманию эксклюзивное предложение - автомобиль класса люкс, Lexus NX 2015 года выпуска. Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Вы заметите замечательное качество исполнения в каждой детали, начиная от заводского лакокрасочного покрытия и заканчивая дилерским обслуживанием.

Кроме того, Lexus NX 2015 года имеет всего одного собственника, что говорит о том, что автомобиль был бережно ухожен и находился в надежных руках. А благодаря полному приводу, вы сможете с комфортом путешествовать по любой дороге, в том числе и в условиях суровой зимы.

Комплектация этого автомобиля порадует даже самых требовательных владельцев. Внутренний салон выполнен в комбинированном стиле, высококачественные материалы и функциональность создают особую атмосферу комфорта. Вы сможете наслаждаться климат-контролем, регулируемыми зеркалами с функцией складывания, а также подогревом сидений. Приятным бонусом станут оригинальные 17-дюймовые диски, которые отлично вписываются в дизайн автомобиля.

Ну а теперь самое главное - звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы получите подробную информацию о техническом состоянии и истории автомобиля. Не упустите шанс приобрести уникальный автомобиль, который подарит вам незабываемое впечатление от вождения и станет верным другом на долгие годы!

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