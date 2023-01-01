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Lexus NX
2015
2 539 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Lexus NX 2015

2 539 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель NX
  • Поколение I
  • Модификация 200 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 135147 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 002014
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1986 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus NX

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Мы рады предложить вам один из самых элегантных и надежных автомобилей на рынке - Lexus NX. Это автомобиль, который был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Благодаря тому, что он был в использовании у только двух владельцев, вы можете быть уверены в его отличном состоянии.

Один из главных плюсов данной модели - это камера заднего вида, которая обеспечит максимальный комфорт при парковке и маневрировании на улицах города. Раздельный климат-контроль также является необходимым условием для создания оптимальной температуры и комфорта в салоне.

Кожаный салон - это не только красиво и элегантно, но и очень практично. Он легко чистится и обладает повышенной износостойкостью. Кроме того, этот автомобиль оснащен функцией электропривода багажной двери, что значительно облегчает загрузку и разгрузку вещей.

Наконец, круиз-контроль поможет поддерживать постоянную скорость на длинных прямых участках дороги, что значительно снизит усталость водителя и повысит безопасность на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что вы останетесь довольны покупкой и будете наслаждаться комфортом и стилем этого потрясающего автомобиля на протяжении многих лет.

id002014

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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