Lexus NX

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Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Мы рады предложить вам один из самых элегантных и надежных автомобилей на рынке - Lexus NX. Это автомобиль, который был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Благодаря тому, что он был в использовании у только двух владельцев, вы можете быть уверены в его отличном состоянии.

Один из главных плюсов данной модели - это камера заднего вида, которая обеспечит максимальный комфорт при парковке и маневрировании на улицах города. Раздельный климат-контроль также является необходимым условием для создания оптимальной температуры и комфорта в салоне.

Кожаный салон - это не только красиво и элегантно, но и очень практично. Он легко чистится и обладает повышенной износостойкостью. Кроме того, этот автомобиль оснащен функцией электропривода багажной двери, что значительно облегчает загрузку и разгрузку вещей.

Наконец, круиз-контроль поможет поддерживать постоянную скорость на длинных прямых участках дороги, что значительно снизит усталость водителя и повысит безопасность на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что вы останетесь довольны покупкой и будете наслаждаться комфортом и стилем этого потрясающего автомобиля на протяжении многих лет.

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