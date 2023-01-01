Lexus NX

Уважаемые покупатели, наша компания предлагает вашему вниманию прекрасный автомобиль Lexus NX 2020 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из США в апреле текущего года и уже готов к своему новому владельцу.

Lexus NX - это автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн, большой комфорт и высокую функциональность. Он был тщательно разработан с использованием самых современных технологий, что делает его идеальным выбором для желающих иметь автомобиль класса люкс.

Этот автомобиль имеет одного собственника, что подчеркивает его хорошее состояние и бережное отношение к нему. Комплектация автомобиля F Sport обеспечивает дополнительные опции, которые повышают его комфортность.

Среди основных характеристик этого автомобиля можно выделить климат-контроль с двухзонной регулировкой, ксеноновые фары, легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, а также датчики дождя и света, обеспечивающие комфорт и безопасность в любых погодных условиях.

Также в автомобиле имеются системы круиз-контроля, обогрева зеркал, подогрева руля и электроскладывания зеркал, что повышает комфорт пассажиров и обеспечивает удобство при эксплуатации автомобиля.

Система доступа без ключа и регулировка сидений (электропривод) позволят настроить все параметры вашего автомобиля именно под вас. Кожаный салон Lexus NX создает неповторимую атмосферу комфорта и роскоши, а также обеспечивает дополнительную защиту от шума и вибраций.

Автомобиль оснащен всем необходимым набором систем безопасности: антиблокировочной системой (ABS), парктроником, камерой заднего вида и другими системами, которые гарантируют безопасность для каждого пассажира.

Наша компания предоставляет бесплатный отчет о данном автомобиле. Просто свяжитесь с нами по номеру телефона, указанному на нашем сайте, и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить все необходимые детали о данном автомобиле.

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