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Lexus NX
2020
4 049 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Lexus NX 2020

4 049 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель NX
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 300 2.0 AT (238 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 72927 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 020522
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.
  • Воблер 212

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus NX

Уважаемые покупатели, наша компания предлагает вашему вниманию прекрасный автомобиль Lexus NX 2020 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из США в апреле текущего года и уже готов к своему новому владельцу.

Lexus NX - это автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн, большой комфорт и высокую функциональность. Он был тщательно разработан с использованием самых современных технологий, что делает его идеальным выбором для желающих иметь автомобиль класса люкс.

Этот автомобиль имеет одного собственника, что подчеркивает его хорошее состояние и бережное отношение к нему. Комплектация автомобиля F Sport обеспечивает дополнительные опции, которые повышают его комфортность.

Среди основных характеристик этого автомобиля можно выделить климат-контроль с двухзонной регулировкой, ксеноновые фары, легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, а также датчики дождя и света, обеспечивающие комфорт и безопасность в любых погодных условиях.

Также в автомобиле имеются системы круиз-контроля, обогрева зеркал, подогрева руля и электроскладывания зеркал, что повышает комфорт пассажиров и обеспечивает удобство при эксплуатации автомобиля.

Система доступа без ключа и регулировка сидений (электропривод) позволят настроить все параметры вашего автомобиля именно под вас. Кожаный салон Lexus NX создает неповторимую атмосферу комфорта и роскоши, а также обеспечивает дополнительную защиту от шума и вибраций.

Автомобиль оснащен всем необходимым набором систем безопасности: антиблокировочной системой (ABS), парктроником, камерой заднего вида и другими системами, которые гарантируют безопасность для каждого пассажира.

Наша компания предоставляет бесплатный отчет о данном автомобиле. Просто свяжитесь с нами по номеру телефона, указанному на нашем сайте, и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить все необходимые детали о данном автомобиле.

Не упустите возможность стать обладателем этого великолепного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, чтобы узнать подробнее и оформить заказ.

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Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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