Lexus NX

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

ВНИМАНИЕ!!! Автомобиль продается удаленно, осмотр возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности

Уважаемые покупатели!

Мы рады представить Вашему вниманию новый автомобиль Lexus NX 2022 года выпуска. Этот автомобиль сочетает в себе непревзойденный комфорт и высокую производительность, превосходную безопасность и изысканный дизайн.

Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что данный автомобиль был ввезён в Россию только в июне 2023, без владельцев в РФ. Это означает, что Вы станете первым счастливым владельцем этого автомобиля на территории России.

Автомобиль Lexus NX 2022 года выпуска оснащен электронным ПТС, что является гарантией его легальности и соответствия всем требованиям российского законодательства. Кроме того, мы гарантируем заводское лакокрасочное покрытие автомобиля, которое сохранит свой первоначальный вид на протяжении всего срока эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы и поможем выбрать наилучший вариант приобретения этого прекрасного автомобиля.

id009506