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Lexus NX
2023
6 250 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Lexus NX 2023

6 250 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель NX
  • Поколение II
  • Модификация 200 2.0 CVT (173 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 34 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 009496
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 173 л.с.
  • Воблер 71

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus NX

Уважаемые автолюбители,

Сегодня мы хотим представить вам один из лучших автомобилей нового поколения - Lexus NX 2022. Этот автомобиль был ввезен в Россию в июне 2023 года и не имеет прежних владельцев на территории РФ. Это значит, что вы можете стать первым обладателем этого качественного авто.

Одним из самых больших преимуществ данного автомобиля является электронный ПТС. Это делает процесс регистрации машины на ваше имя очень быстрым и простым.

Кроме того, мы не можем не отметить заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое обеспечивает надежную защиту от коррозии и вносит свой вклад в сохранение прекрасного внешнего вида машины на долгие годы.

Lexus NX 2022 - это прекрасный автомобиль, который отличается не только внешней красотой, но и высоким уровнем комфорта и безопасности. В нем используются самые современные технологии и материалы, что делает его одним из лучших выборов на рынке автомобилей.

Если вы хотите получить дополнительную информацию о данном автомобиле, не стесняйтесь звонить нам прямо сейчас и называть кодовое слово "ФРЕШ". Только сегодня мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю для всех наших клиентов.

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id009496

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