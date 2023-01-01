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Lexus NX
2019
3 630 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Lexus NX 2019

3 630 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX
Lexus NX

Характеристики

  • Марка Lexus
  • Модель NX
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 300h 2.5hyb CVT (152 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 72855 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 001283
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 2494 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 152 л.с.
  • Воблер 197

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Lexus NX

Хотите ощутить истинное роскошное вождение? Тогда обратите внимание на новую модель Lexus NX 2019 года!

Этот внедорожник, с его элегантным черным цветом кузова, привлечет всеобщее внимание на дороге. Но красота - это только начало. Lexus NX оснащен мощным двигателем мощностью 152 л.с., который обеспечит вам быструю и плавную езду на любом типе дороги.

С комфортом за рулем Lexus NX - это настоящее удовольствие. Благодаря электроприводу руля и двухзонному климат-контролю, вы сможете регулировать все настройки в салоне, чтобы создать идеальный микроклимат для себя и пассажиров.

А что вы скажете о камере заднего вида? Забудьте о слепых зонах и неловких маневрах при парковке. Камера заднего вида Lexus NX позволит вам легко и безопасно припарковаться даже в самых тесных пространствах.

Но самое важное - это гибридный двигатель. Lexus NX 2019 года - это не просто автомобиль, это технологическое чудо. Гибридная технология позволяет снизить выбросы вредных веществ, экономить топливо и уменьшить затраты на его покупку. Вы будете не только водить стильный автомобиль, но и делать вклад в сохранение окружающей среды.

И это еще не все! В Lexus NX установлен круиз-контроль, который дает вам возможность насладиться еще более комфортной и расслабленной поездкой.

Почувствуйте настоящее удовольствие от вождения с Lexus NX 2019 года! Не упустите свой шанс стать обладателем этого роскошного автомобиля. Звоните прямо сейчас и узнайте больше о возможностях Lexus NX!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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