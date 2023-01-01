Lexus NX

Хотите ощутить истинное роскошное вождение? Тогда обратите внимание на новую модель Lexus NX 2019 года!

Этот внедорожник, с его элегантным черным цветом кузова, привлечет всеобщее внимание на дороге. Но красота - это только начало. Lexus NX оснащен мощным двигателем мощностью 152 л.с., который обеспечит вам быструю и плавную езду на любом типе дороги.

С комфортом за рулем Lexus NX - это настоящее удовольствие. Благодаря электроприводу руля и двухзонному климат-контролю, вы сможете регулировать все настройки в салоне, чтобы создать идеальный микроклимат для себя и пассажиров.

А что вы скажете о камере заднего вида? Забудьте о слепых зонах и неловких маневрах при парковке. Камера заднего вида Lexus NX позволит вам легко и безопасно припарковаться даже в самых тесных пространствах.

Но самое важное - это гибридный двигатель. Lexus NX 2019 года - это не просто автомобиль, это технологическое чудо. Гибридная технология позволяет снизить выбросы вредных веществ, экономить топливо и уменьшить затраты на его покупку. Вы будете не только водить стильный автомобиль, но и делать вклад в сохранение окружающей среды.

И это еще не все! В Lexus NX установлен круиз-контроль, который дает вам возможность насладиться еще более комфортной и расслабленной поездкой.

Почувствуйте настоящее удовольствие от вождения с Lexus NX 2019 года! Не упустите свой шанс стать обладателем этого роскошного автомобиля. Звоните прямо сейчас и узнайте больше о возможностях Lexus NX!

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